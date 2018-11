"In questo momento storico, dove pare essersi perso il senso della politica esiste un movimento generazionale che vuole adoperarsi per rifondare il Partito Democratico su basi forti e condivise.

Un movimento fatto di persone, di giovani under 35 che intende rispondere attivamente ad un moto dell'anima che ci spinge a non lasciare che il vento della rassegnazione fermi un possibile cambiamento che deve necessariamente vedere i giovani impegnati in prima persona nella ricostruzione della sinistra moderata, con i piedi nel fango e non con la testa tra le nuvole.

La politica deve rappresentare interessi, interpretare ideali, colmare il divario tra sogno e realtà, non saremo giudicati per quello che abbiamo fatto, ma per quello che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto per il nostro Paese.

Per questo sentiamo l'urgenza di ripartire dal valore e dalla morale della politica, costruendo nuove basi all'interno del Partito Democratico, riconnettendo quel tessuto fatto di persone, di giovani, di militanti.

Gli esseri umani non sono la specie più forte del pianeta, né la più veloce, forse neanche la più intelligente. L'unico vantaggio che abbiamo è la capacità di cooperare, di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore e tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Tutto dipende dalla nostra capacità di empatia con l'altro, di condividere un percorso di rinnovamento.

Per questo crediamo che il Partito Democratico abbia bisogno di ripartire, con alla guida una figura di unità, di condivisione, di valore. Una guida autorevole che rimetta al centro dell'agenda politica democratica le persone, un leader che non guardi soltanto alle prossime elezioni ma che stringa un patto con le prossime generazioni.

Crediamo che l'Onorevole Marco Minnitiincarni questa figura, e chiediamo a gran voce che sciolga la riserva e che formalizzi la sua candidatura a Segretario del Partito Democratico, liberandoci dal giogo del vittimismo che fino ad oggi ci ha impedito di guardare al futuro". Così in una nota gli under 35 che sostengono Minniti. Ecco l'elenco:

1. Francesco Danisi – Tesoriere Nazionale Giovani Democratici

2. Antonino Castorina - Capogruppo PD Comune di Reggio Calabria e Consigliere Metropolitano con delega al Bilancio.

3. KatyaTripodo – Vice Presidente Consiglio Comunale di Calanna e Segretario metropolitano Giovani Democratici Reggio Calabria

4. Roberto Marino – Capogruppo PD Comune di San Lorenzo

5. Daniele Caridi – Consigliere Comunale San Lorenzo

6. Lucrezia Leonti – Consigliere Comunale San Procopio

7. Veronica Cartocci – Vice Presidente Consiglio Comuale di San Procopio

8. Cristian Autunno – Consigliere di Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza ed Economia Università Mediterranea di Reggio Calabria

9. Elisabetta PolsiaIaria – Rappresentante Comitato Universitario Sportivo Università Mediterranea di Reggio Calabria

10. Lucrezia Luna Nicolò – Rappresentante Studentesca Corso di Laurea di Scienze Economiche della Università Mediterranea di Reggio Calabria

11. Domenico Catalano – Presidente Associazione Arcobaleno

12. Bernardette Ficara – Segretario Circoli Reggio Nord dei Giovani Democratici di Reggio Calabria

13. Alessandra Serra – Consigliere Comunale di Laganadi

14. Fabio Marra Segretario - PD Sant'Alessio

15. Giuseppe Morena - Giovani Democratici Sant'Alessio

16. Emilio Attanà- Giovani Democratici Sant'Alessio

17. Maria Teresa Braga - Giovani Democratici Reggio Nord

18. Giuseppe Cuzzilla - Segretario Giovani Democratici Bova Marina

19. Pasqualino Latella -Imprenditore

20. Carmelo Fascì- Volontario servizio Civile

21. Vincenzo Sapone - Imprenditore

22. Domenico Chianese- Segretario Giovani Democratici Locri

23. Carmelo Irto Giovani Democratici Gallina

24. Antonio Sgroi - Segretario Partito Democratico Terreti

25. Daniele Zucco - Giovani Democratici Locri

26. Michela Macrì - Giovani Democratici Locri

27. Giuseppe Irto - Imprenditore

28. Rocco Laurendi- Giovani Democratici Gallina

29. Maurizio Chilà - Segretario Giovani Democratici Terreti

30. Maurizio Demeca- Giovani Democratici Terreti

31. Luigi Braga - Giovani Democratici Reggio Nord

32. Nicola Sapone - Direzione Provinciale Giovani Democratici Reggio Calabria

33. Domenico Vadalà -Giovani Democratici Terreti

34. Katia Suraci- Giovani Democratici Terreti

35. Luca Matteo Rodino – Rappresentante degli Studenti Liceo "Zaleuco" di Locri

36. Giuseppe Zavettieri - Segretario Giovani Democratici Melito

37. Emanuele Papallo- Giovani Democratici Locri

38. Emanuele Cacciola – Partito Democratico Bagnara

39. Fatima Ferro -Giovani Democratici Reggio Nord

40. Giorgio Carere- Giovani Democratici Gallina

41. Giovanni Tripodo- Giovani Democratici Gallico

42. Emanuela Gatto -Giovani Democratici Circolo Pegaso

43. Ilenia Ferretti - Giovani Democratici Villa S. Giovanni

44. Gino Cianci - Giovani Democratici Villa S. Giovanni

45. Francesco Papallo - Giovani Democratici Locri

46. Davide Codespoti- Giovani Democratici Locri

47. Giuseppe Clemente -Giovani Democratici Locri

48. Paolo Albino - Giovani Democratici Gallina

49. Pierpaolo Barillà- Giovani Democratici Gallina

50. Francesco Laganà – Consigliere Comunale Calanna

51. Virgilio Zaccuri - Giovani Democratici Saline

52. Antonio Iaria - Giovani Democratici Gallina

53. Andrea Iaria- Giovani Democratici Gallina

54. Stefano Turiano- Giovani Democratici Terreti

55. Angelo Ventura - Giovani Democratici Terreti

56. Nicola Turiano- Giovani Democratici Terreti

57. Flavia Scoglio - Rappresentante Corso di Laurea Giurisprudenza Università Mediterranea di Reggio Calabria

58. Lucia Marrapodi- Giovani Democratici Reggio Nord

59. Mariachiara Modafferi- Giovani Democratici Gallina

60. Noemi Morabito - Giovani Democratici Reggio Sud

61. Erika Tommaselli - Giovani Democratici Gallina

62. Martina Tommaselli - Giovani Democratici Gallina

63. Cristina Gattuso - Giovani Democratici Gallina

64. Liliana Marrapodi- Giovani Democratici Reggio Nord

65. Nicola Laurendi- Giovani Democratici Gallina

66. Marcello Riitano - Giovani Democratici Locri

67. Grazia Arco – Ex Rappresentante degli Studenti Istituto Piria Reggio Calabria

68. Andrea Messina - Giovani Democratici Sbarre

69. Katia Gattuso - Giovani Democratici Gallina

70. Diego Marino - PD Gallina