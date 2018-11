Incendio a Reggio Calabria, il plauso di Siclari (FI) ai poliziotti

"Un salvataggio che ha reso onore ai poliziotti che lo hanno compiuto, un gesto che conferma il valore umano e professionale dei nostri uomini della Polizia di Stato".

Questo il plauso del senatore forzista Marco Siclari rivolto agli agenti che hanno salvato la signore Ginetta dall'incendio.

"Sono uomini che ogni giorno rischiano la vita per salvare e tutelare i cittadini. A loro va il mio ringraziamento per il gesto compiuto e per il lavoro prezioso che svolgono ogni giorno. Un grazie a tutte le forze dell'ordine, alla procura e alla prefettura per il loro incessante lavoro di controllo e tutela de territorio e dei cittadini", ha concluso il senatore azzurro.

Dettagli Creato Venerdì, 16 Novembre 2018 19:59