Taurianova (RC), domenica la premiazione del Concorso d’Arte “Alessandro Monteleone”

Giunge alla fase finale la prima edizione del Concorso d'Arte "Alessandro Monteleone", dedicato alla figura di un importante artista taurianovese.

Domenica 18 novembre alle ore 18.00, nella meravigliosa cornice di Villa Zerbi, si terrà la Cerimonia di premiazione del concorso istituito dal Comune di Taurianova con il patrocinio e la collaborazione della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell'Accademia di Belle Arti di Roma, dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell'Associazione culturale e sociale "Prometeus onlus" di Palmi e di alcune realtà imprenditoriali del territorio.

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti – nell'ambito delle iniziative e delle attività volte alla valorizzazione, al riconoscimento e alla divulgazione dell'opera del noto artista taurianovese Alessandro Monteleone (Radicena, 5 febbraio 1897 – Roma, 25 dicembre 1967), scultore e pittore che ha lasciato una traccia indelebile nel panorama culturale del Novecento – ha inteso infatti promuovere, con la collaborazione della professoressa Maria Merita Monteleone, figlia del predetto artista, un Concorso d'Arte per giovani artisti.

Il bando lanciato nello scorso mese di giugno prevedeva due Categorie: una riservata agli studenti delle Accademie di Belle Arti del territorio nazionale e l'altra aperta a tutti i giovani artisti calabresi di età massima di 35 anni. Ogni categoria, è suddivisa in tre Sezioni: Pittura, Scultura e Installazione, Decorazione Urbana.

I giovani artisti, provenienti da varie regioni d'Italia, hanno potuto partecipare al concorso in piena libertà di tecnica, sul tema del lavoro ispirandosi all'opera di Alessandro Monteleone "la Mietitrice".

Ai primi classificati per ciascuna categoria e sezione verrà assegnato un premio acquisto del valore di mille euro. Ai secondi e terzi classificati, invece, sarà conferita una targa.

Il Concorso s'inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della figura dell'artista taurianovese, in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ente con la professoressa Monteleone, avviatosi con la donazione della scultura denominata "La Mietitrice" (bronzo del 1939), che è stata installata il 28 giugno 2017 presso la Villa comunale "A. Fava".

Alla cerimonia di premiazione – che sarà condotta dalla giornalista Marina Malara – prenderanno parte i membri della Giuria tecnica: il sindaco del Comune di Taurianova Fabio Scionti, gli artisti Vincenzo De Moro, Nunzia Ottomani e Massimo Sirelli, Edelweiss Molina, docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Francesco Scialò, vicedirettore dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e Maria Merita Monteleone, figlia dell'artista taurianovese. Saranno inoltre presenti, tra gli ospiti, rappresentanti del mondo istituzionale e il presidente dell'Associazione "Prometeus" di Palmi, Saverio Petitto.

Nel corso della serata, sarà proiettato il cortometraggio "Ritratto di un Artista" dell'Istituto Comprensivo "Monteleone-Pascoli" di Taurianova.

«Taurianova finalmente protagonista di una grande iniziativa artistica e culturale finalizzata al giusto riconoscimento di un grande personaggio della storia della nostra città» – afferma il sindaco Fabio Scionti. «La partecipazione di giovani artisti provenienti da varie parti d'Italia, la collaborazione di importanti partner e della prestigiosa giuria tecnica – sottolinea il primo cittadino -, è la conferma che il lavoro svolto dall'Amministrazione comunale in sinergia con gli Uffici comunali è stato, ancora una volta, puntuale, efficace e lungimirante, e darà alla nostra comunità l'occasione di vivere una nuova pagina positiva».

Note Biografiche dell'Artista

Alessandro Monteleone fu soldato nella Grande Guerra si trasferisce a Roma negli anni '20 dove approfondisce gli Studi artistici presso i più affermati artisti del tempo e frequentando la famosa Scuola dell'Accademia di Francia. Si afferma eseguendo Sculture di rilievo a Roma (Facciata chiesa S. Eugenio, lanterna e bassorilievi chiesa S. Giovanni Bosco, Stazione via Crucis del colonnato Basilica S. Pietro).

Nel 1966 in occasione del 1° Pellegrinaggio papale a Loreto realizza La Statua al Papa Giovanni XXIII. Numerose sue opere decorano chiese, strade e piazze della sua Calabria.

Titolare della Cattedra di Scultura dal 1936 presso le AABB di Palermo Napoli e Roma.

Insignito di importanti Onorificenze della Repubblica per meriti Artistici.

Partecipa con le sue Opere tra l'altro a importanti rassegne Artistiche quali QUADRIENNALE di Roma e la BIENNALE di Venezia.

Vince il Concorso per la realizzazione di Una delle Porte di S. Pietro che non riesce a completare perché dopo breve malattia muore a Roma il 25.12.1967.