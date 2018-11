Il senatore Pittella presenta a Reggio il libro “Il più bello dei mari è quello che non navigammo”

"Sarà la sala del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria ad ospitare il prossimo sabato 17 novembre alle ore 17.30 la presentazione del libro 'Il più bello dei mari è quello che non navigammo' scritto dal senatore Gianni Pittella ed edito da Rubbettino". Lo comunica in una nota l'associazione Atena Mediterranea.

"La passione politica di Gianni Pittella – si legge ancora nella nota - viene da lontano. Da quando ancora ragazzino saliva su una sedia di vimini per convincere le folle a votare a sinistra. E non è mai venuta meno. Dopo gli anni all'università, ha iniziato un percorso politico in continua ascesa, che dalla Regione Basilicata lo ha portato prima alla Camera dei Deputati e poi a ricoprire ruoli importanti al Parlamento Europeo, senza mai perdere il contatto con il territorio. Una vita passata a lottare per gli ideali socialisti, per il Sud e per i Sud del Mondo. In questo ultimo lavoro dato alle stampe, Pittella ripercorre i passaggi più significanti della sua vita, raccontandola attraverso la lente della politica, come recita il sottotitolo 'Bella a appassionata', rivendicando, al contrario della vulgata, di averne fatto la sua principale attività fin dall'età di dieci anni".

A moderare l'incontro organizzato dall'associazione Atena Mediterranea con il patrocinio di ANCI Giovani e della Città Metropolitana, sarà la presidente della Commissione Politiche giovanili della MetroCity Adele Briganti.

Ad accompagnare il senatore Gianni Pittella ci sarà anche il deputato al Parlamento Europeo Giosi Ferrandino che interverrà all'evento insieme al Lucrezia Luana Nicolò, dell'associazione Atena Mediterranea, di Francesco Macheda, dirigente per le Politiche Comunitarie della Città Metropolitana e Paola Serranò, Presidente della commissione consiliare Decentramento- Città Metropolitana.

La presentazione del libro si terrà sabato 17 novembre 2018, alle ore 17.30 presso la sala consiliare di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana.