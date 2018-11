Palmi (RC), il 17 novembre il convegno “Donne: libertà e dignità”

"Donne: libertà e dignità" è il titolo del convegno che si terrà sabato 17 novembre alle ore 16,00 a Palmi presso lo Studio di psicologia e psicologia applicata Arcoiris di Via Prato. All'importante appuntamento organizzato in concomitanza con la "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" del prossimo 25 novembre, parteciperanno relatori di grande competenza e professionalità come il docente universitario Pasquale Romeo, l'on. Federica Dieni, avvocato e parlamentare, Domiziana Pezzani, anch'essa avvocato e menbro Kiwanis Club della Piana, la dottoressa Romina Leotta, consigliere comunale di Stilo e Raffaela Condello, psicologa e direttrice del centro ArcoIris. Sarà proprio quest'ultima, dopo i saluti del sindaco Giuseppe Ranuccio, ad aprire i lavori con la prolusione relativa a "Il vortice della violenza tra paura e reticenza" cui seguirà Romina Leotta che tratterà il tema "La violenza contro l'impegno: esperienza e riflessione". Il professore Romeo, invece, parlerà di "Cortocircuito della violenza tra psicopatologia e normalità" mentre Federica Dieni relazionerà su "Le donne vittime di violenza domestica: quali tutele". La parola quindi all'avocato civilista Domiziana Pezzani che si occuperà di "Violenza assistita: l'effetto di una relazione violenta su bambini e giovani". Un invito quindi a tutti e soprattutto alle donne affinché possano trovare il coraggio per parlare ed uscire così dall' "ombra oscura della minaccia" ricordando che "le donne non si toccano nemmeno con un fiore".

Dettagli Creato Mercoledì, 14 Novembre 2018 11:19