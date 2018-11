Reggio, il 18 novembre il confronto “Un'altra scuola è possibile”

Si svolgerà domenica 18 novembre (ore 17.30), nella sede della Città metropolitana di Reggio Calabria (Palazzo Alvaro), l'importante incontro "Un'altra scuola è possibile", centrato sulle problematiche legate al mondo dell'istruzione e sulla necessità di una riforma del sistema.

A introdurre i lavori sarà la deputata del Movimento 5 Stelle, nonché segretaria del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Federica Dieni.

Il dibattito prevede gli interventi dei professori Antonio Chiriaco ("La condizione docente nel Sud e le ipotesi di regionalizzazione"), Gabriella Cutrupi ("La scuola delle arti: uno sviluppo fondato sulla cultura") e Salvatore Palmeri ("L'istruzione artistica dopo la riforma Gelmini"). L'incontro sarà moderato dal prof Domenico Labate, che affronterà il tema "Una scuola diversa per rilanciare il Paese – il precariato nel sistema formativo".

Le conclusioni saranno affidate alla portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato Bianca Laura Granato.

«L'incontro di domenica 18 novembre – commenta Federica Dieni – sarà l'occasione per riflettere sul mondo della scuola e per mettere a punto nuove strategie per il suo rilancio».

