Novità nell'offerta formativa di Unicusano

La Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM85), prosecuzione della triennale di Scienze della Formazione, è la novità più importante del nuovo anno accademico dell'Unicusano – Università Telematica Niccolò Cusano di Roma –. Un arrivo che arricchisce ulteriormente l'offerta formativa dell'Ateneo leader delle Università Telematiche che, con le sue circa 60 sedi d'esame sparse su tutto il territorio italiano, permette di abbattere ulteriormente i costi studiando comodamente da casa grazie al materiale fornito dall'Università e compreso nella retta. L'arrivo del nuovo percorso di Laurea Specialistica dell'areaFormazioneapre importanti scenari di crescita per l'Unicusano, che diventa così una delle prime università telematiche a poter contare su un indirizzo così ambito. Due i curriculum attivi: Socio Giuridico e Psico Educativo.

L'Unicusano offre così una sempre più completa offerta formativa rappresentata dalle 6 facoltà: Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze della Formazione. Com'è noto, i vantaggi per chi frequenta l'Unicusano sono molteplici: iscrizione aperte tutto l'anno, titoli equipollenti, retta annuale dilazionabile e detraibile dalle tasse. Non sono previste ulteriori spese per attività didattiche, di segreteria e di esame. L'assistenza didattica è duplice, sono previsti dei tutor sia presso le sedi esterne (Palmi, Reggio C., Vibo V. e Messina) sia presso la sede centrale (Roma). Gli esami possono essere sostenuti scegliendo due differenti modalità: per iscritto (presso la sede locale) e oralmente (presso la sede centrale di Roma). Infine, il riconoscimento dei cfu (crediti formativi universitari), ha luogo sia per gli esami universitari eventualmente già sostenuti dallo studente, anche se rinunciatario o decaduto, che per l'esperienza professionale maturata. I tutor effettuano anche un completo servizio per l'orientamento degli studenti delle classi quinte recandosi direttamente presso gli Istituti superiori del territorio. Una università, insomma, che si sposa con le esigenze dei giovani, dei lavoratori e di chi è impegnato con i propri doveri quotidiani.

Dal 2015 i Poli didattici locali di Palmi, Reggio C., Vibo V. e Messina dell'Unicusano, si avvalgono del marchio "Centro Studi Carbone", operando anche nell'ambito delle Certificazioni Informatiche (Eipass) e Linguistiche. Tra le certificazioni erogate: Eipass 7 moduli; Eipass personale ATA; Eipass Pubblica Amministrazione; Eipass Sanità Digitale; Eipass Teacher; Eipass Lim. Il "Centro Studi Carbone" promuove, al contempo, la certificazione delle competenze in Lingua Inglese a tutti i livelli, per tutte le età. Le Certificazioni della lingua inglese di livello B1 e B2, C1 e C2 sono ritenute requisito essenziale sia nel mondo della scuola che per qualsiasi concorso nella pubblica amministrazione (vedi Inps, Agenzia delle Entrate, Forze Armate ecc.).

