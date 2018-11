Liberty Lines, il Mit assicura: “In nuovo bando clausola sociale per i lavoratori”

"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continua a seguire con attenzione, vista anche la sensibilità espressa personalmente sul dossier dal Ministro Toninelli, la vicenda dei lavoratori della Liberty Lines, dopo il decadimento dell'assegnazione del servizio di collegamento con mezzi veloci tra Messina e Reggio Calabria. Nel nuovo bando di gara per l'assegnazione del servizio, come ribadito da ultimo la scorsa settimana in un incontro al Mit con rappresentanti sindacali, verrà garantita, secondo previsione di legge, una clausola sociale che salvaguardi il posto di lavoro del personale che già svolgeva il servizio di collegamenti rapidi nello Stretto". Lo scrive il Mit in una nota.

Dettagli Creato Lunedì, 12 Novembre 2018 19:38