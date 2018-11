Il Network Territoriale per l’Orientamento premia gli studenti dell’Ipalbtur di Villa San Giovanni (RC)

Gli studenti della 4 G Sala e vendita dell'Ipalbtur di Villa San Giovanni verranno premiati per la realizzazione di un elaborato presentato per il contest "Orienta tu" ideato e promosso dal Network Territoriale per l'Orientamento, rivolto agli studenti delle scuole superiori. Giulia Borrello, Maria Marino, Cosimo Violante, Darren Ragdoo e Mario Quattrone sono gli studenti che hanno creduto nella loro idea di promozione pubblicitaria. Con entusiasmo si sono cimentati a creare uno slogan ed un disegno che indicasse l'importanza del Salone dell'Orientamento giunto ormai alla 13 edizione.

Lo slogan "Non perderti in un labirinto di idee. Orientati!" con l'immagine di un labirinto sono stati giudicati da una commissione che li ha ritenuti meritevoli di premiazione, che avverrà il 21 novembre al Salone dell'orientamento. La dirigente Carmela Ciappina, i docenti e soprattutto gli studenti saranno ben lieti di ricevere questo giusto riconoscimento.