D'Ascoli (FI), appello ai vertici romani: "Intervengano in Calabria o Forza Italia così muore"

Non me ne voglia nessuno, esordisce così il Consigliere Comunale di Reggio Calabria di Forza Italia Pino D'Ascoli, ma non riesco francamente a rassegnarmi all'immobilismo e alla stagnazione di cui è vittima il nostro Partito che sembra lanciato come un treno in corsa verso l'autodistruzione. Non riesco ad accettare, dopo aver lavorato per anni nel rispetto di quei principi e valori che hanno fatto di Forza Italia la casa del popolo dei moderati, di vedere questa storia calpestata a causa di una gestione del Partito che in Calabria continua ad essere chiusa ed ottusa nonché ormai rivolta ad un "affaire" pochi intimi.

Ancora una volta si vogliono gestire, in modo assolutamente autarchico quasi dittatoriale, le scelte importanti, come quella relativa all'individuazione del candidato alla carica di Presidente della Regione, che sta avvenendo in un clima quasi da "riunioni carbonare" senza tenere minimamente conto del momento delicatissimo che sta attraversando Forza Italia.

Nel corso delle ultime settimane a tal proposito, c'è stata una riunione dei cosiddetti vertici regionali del Partito, al termine della quale sembrava si fosse trovato quantomeno un accordo fra i pochi, con tanto di annuncio sui giornali, salvo poi dover assistere ad una serie di smentite, dei diversi interessati, che hanno sottoposto nuovamente al ridicolo tutto il nostro movimento. Per quale motivo, mi chiedo, dobbiamo ancora essere costretti ad assistere a questo triste spettacolo? Si vuole forse continuare con i soliti schemi della vecchia politica di "giocare a lanciare il sasso per vedere l'effetto che fa"?

Il proporre questo o quel candidato, in completa autonomia, senza il confronto tra le varie anime del partito che sono presenti all'interno dello stesso in tutte le province della Calabria è quanto di più scorretto possa esistere e francamente non riesco a spiegarmene il motivo. Quello che so, continua D'Ascoli, è che purtroppo si continua, ancora, sulla falsa riga degli ultimi anni, che privilegia l'esclusione e non l'inclusione e che ha già portato ahimè, all'abbandono del Partito di elementi di spicco che di Forza Italia hanno fatto la storia.

La situazione di Reggio Calabria poi è ancora più paradossale, visto che siamo di fronte ad un gruppo coeso, che è costantemente impegnato sui territori attraverso il lavoro di tanti amministratori ma quotidianamente si deve scontrare con l'ostruzionismo di chi non è aperto al dialogo e al confronto costruttivo. E gli umori che riscontriamo sul campo purtroppo, non possono che essere i risultati di questa deleteria gestione.

Mi rammarica ulteriormente infatti constatare come ogni giorno, amici di una vita, con i quali si era condiviso un percorso fra mille difficoltà, continuano costantemente a cercare altrove quegli stimoli e quel coinvolgimento che non fanno più parte di Forza Italia in Calabria visto che si sta insistendo nel perseguire una strategia che sta già portando il Partito, in grande affanno, a scomparire definitivamente.

Spero sempre, conclude Pino D'Ascoli, che il buon senso di chi da Roma dovrebbe avere una visione più ampia e chiara, prevalga su queste logiche incomprensibili e metta mano, per manifesta incapacità altrui, a questa situazione. Auspico vivamente l'istituzione di un tavolo romano, permanente a questo punto, che preveda la presenza di tutte le componenti del partito calabrese, dal Pollino allo Stretto, e che porti ad un confronto serio, schietto e sincero, dal quale venga fuori una linea netta con dei punti fermi, che non prescinda dall'ascolto dei territori, dall'equilibrio degli stessi e dalla valorizzazione delle nostre risorse. Solo così riusciremo ad essere credibili agli occhi dei nostri sostenitori nonché agli occhi dei nostri ipotetici alleati.

Un intervento terzo, deciso e concreto, visto che è chiaro che non si riesce a risolvere le cose da soli, al fine di individuare candidature e percorsi dai quali nessuno, ma proprio nessuno, dovrà deviare perché, sia ben chiaro, se si è uniti si è già vinto, altrimenti, in caso contrario, avremmo perso una occasione unica, probabilmente l'ultima.