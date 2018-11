Reggio, il 10 novembre in piazza la raccolta firme a sostegno del ddl Pillon

"Dopo il grande successo avuto lo scorso mese, la raccolta firme a favore della revisione dell'affido condiviso continua con una nuova data". E' quanto sostiene Massimo Praticò – Responsabile MDM Reggio Calabria.

Le varie associazioni che sostengono il ddl 735 (altrimenti detto "ddl Pillon") riscendono in piazza il prossimo 10 Novembre 2010, ed a Reggio Calabria l'appuntamento è fissato in piazza Camagna al Corso dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e, nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 20.00.

"La petizione popolare è promossa dall'associazione Mantenimento Diretto Movimento (MDM) che, attraverso i suoi attivisti, distribuirà anche materiale informativo per far comprendere in cosa consista realmente la riforma in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia della bigenitorialità.

Il movimento MDM, che conta migliaia di iscritti su tutto il territorio nazionale, collabora anche con altre associazioni affini allo scopo di tutelare i diritti dei bambini e per sostenere un cambiamento che, ad oggi, diventa una reale emergenza sociale. Nel caso di Reggio Calabria questa iniziativa continua ad essere sostenuta dalla collaborazione con l'associazione "Stanza101" la quale presenzierà il gazebo come parte attiva nella raccolta firme".