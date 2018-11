Si terrà il prossimo venerdì 9 novembre, alle ore 18,00, presso la Sala F. Monteleone del Consiglio Regionale della Calabrial'incontro "Servire lo Stato con umanità. Andrea Caridi: l'uomo il poliziotto l'amico", promosso in memoria di Andrea Caridi.

Il dott. Andrea Maria Giuseppe Caridi, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza,nato a Reggio Calabria il 19 marzo 1955 ed improvvisamente scomparso il 1° gennaio di quest'anno, ha vissuto appieno i valori della giustizia e della legalità, coniugandoli con quell'umanità che ne era il carattere distintivo, testimoniando con forza l'amore per il nostro Paese, delle cui istituzioni democratiche è stato fedele e coraggioso servitore e per la sua città natale.

In considerazione delle sue doti di alta levatura morale, al fine di promuoverne la memoria fra le nuove generazioni, nello scorso mese di marzo, è stata statarivolta istanza al Sindaco di Reggio Calabria ed al Presidente della Commissione di toponomastica, per l'intitolazione di una strada cittadina (o di altro spazio pubblico) al dott. Andrea Caridi, la cui famiglia d'origine vive tuttora in Via Quartiere Militare, adiacente la sede del Consiglio Regionale. Centinaia di firme sono state raccolte in città e altre ancora continuano a pervenire da tutt'Italia.

Con quest'intento, con amici ed colleghi di Andrea, è stato organizzato un primo Incontro in occasione del quale saranno presenti, per condividere pensieri e ricordi, colleghi del dott. Caridi che, da varie città d'Italia, verranno a Reggio proprio per testimoniare l'alto valore umano e professionale del nostro illustre concittadino.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.