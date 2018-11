Locri (RC), il 9 novembre il seminario “Competenze digitali, innovazione tecnologica e nuove professioni per lo sviluppo del territorio”

Anche quest'anno, nell'ambito dell'Employers' Day 2018, proposto dalla Rete Europea dei Servizi Pubblici per l'Impiego (PES Network), la Regione Calabria ha aderito all'iniziativa nazionale con una serie di eventi che si pongono in linea con il tema di fondo individuato, su scala nazionale, relativo alle competenze digitali, l'innovazione tecnologica e le nuove professioni.

Per volontà dell'Assessore Angela Robbe quest'anno si parte dalla costa ionica reggina.

Il prossimo 9 novembre a Locri, presso la sala conferenze del Centro per l'Impiego dalle ore 10.00, si parlerà di competenze digitali e nuove professioni nel corso del seminario: "Competenze digitali, innovazione tecnologica e nuove professioni per lo sviluppo del territorio".

Il tema che la Regione Calabria, di concerto con il Centro per l'Impiego di Locri, ha inteso promuovere, oltre a costituire il leitmotiv della manifestazione locrese, consentirà di fare il punto rispetto all'avviso regionale "Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali" attraverso il quale la Regione Calabria intende favorire la costruzione di nuovi profili professionali con acquisizione di competenze specialistiche, per giovani laureati e diplomati, da spendere in ambiti lavorativi e professionali performanti.

In tal senso, il seminario costituisce un'occasione di discussione e confronto - tra Attori Istituzionali ed Operatori del mercato del lavoro - sulla tematica delle competenze digitali funzionali alla ricerca attiva di nuove opportunità lavorative che, negli auspici regionali, potranno costituire volano di sviluppo e crescita, per aziende e territori, oltre che per l'occupazione.

All'evento di Locri, interverranno Istituzioni, aziende, scuole, enti accreditati in una logica di rete integrata all'interno della quale agiscono i Centri per l'Impiego nell'ottica di Servizi pubblici per il lavoro orientati al raggiungimento di standard qualitativi, nell'erogazione di servizi a favore di cittadini ed aziende, allineati ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per come declinati a livello nazionale dal D.M. n.4/2018.

L'appuntamento, per volontà dell'Assessore regionale al Lavoro Angela Robbe, si snoda nell'ambito del cosiddetto "itinerario di ascolto", attraverso il quale la Regione intende avviare un processo di rilancio del sistema regionale dei Servizi per l'Impiego quale "svolta innovativa nelle politiche del lavoro per cittadini e imprese". Un percorso di sensibilizzazione istituzionale sul fondamentale ruolo rivestito dai Servizi pubblici per il lavoro che l'Assessorato regionale al Lavoro, unitamente al Dipartimento lavoro, con il supporto operativo di ANPAL Servizi, ha avviato su tutti i Centri per l'Impiego regionali.