L’associazione ‘Forza Reggio’: “Il quartiere di Mosorrofa senza illuminazione da settimane”

"Continuano le problematiche nella periferia collinare di Mosorrofa in quanto il mese scorso siamo stati per giorni interi senza acqua nelle nostre abitazioni ed a oggi è da almeno tre settimane che in quasi tutta la zona di Mosorrofa vige un'atmosfera preistorica visto che per strada c'è un buio pesto che ha già causato la caduta di un'anziana e un piccolo incidente stradale.

Perchè bisogna aspettare sempre le 'vittime' per poi correre ai ripari? E' possibile che dopo le varie segnalazioni ai numeri verdi e alla Delegazione nessuno vuole intervenire? Nel 2018 non dovrebbero succedere queste cose". Lo afferma, in una nota, l'associazione di volontariato "Forza Reggio".