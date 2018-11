Incidenti, il raccordo autostradale di Reggio Calabria tra i posti dove ne avvengono di più

La Penetrazione urbana della A24 e' la strada sulla quale si verificano piu' incidenti: 17,1/km, a fronte di una media italiana di 1,3 incidenti/km - per la rete autostradale - e di 0,6 incidenti/km - per le strade extraurbane. Seguono il Raccordo di Marghera (11,3 incidenti/km) e il Raccordo di Reggio Calabria (10,5 incidenti/km). Tra le strade extraurbane troviamo al primo posto la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (7,6 incidenti/km), seguita dalla 131 dir (7,5 incidenti/km) e dalla 296 della Scafa (6 incidenti/km). In autostrada la circolazione dei veicoli per il trasporto delle merci costituisce un elemento di rischio: nel 41% degli incidenti, infatti, e' coinvolto un autocarro (anche leggero), un autotreno o un autoarticolato.

Sulle strade extraurbane gli utenti vulnerabili rappresentano una quota assai elevata dei decessi: ben il 36% (1 morto su 3 e' ciclista, "dueruotista" o pedone): nel 21% dei casi e' deceduto un motociclista (288), nell'11% un pedone (149) e nel 4% un ciclista (52). Rispetto al totale dei morti per modalita' di trasporto, i pedoni sono il 25% (1 su 4) ed i ciclisti il 20% (1 su 5).