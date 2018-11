Stilo (RC) su Rai3 in gara per diventare "Borgo dei Borghi"

Stilo rappresenterà la Calabria su RAI 3 nel programma "Il Borgo dei Borghi", raccontando, quindi, i territori a cui appartiene: la Vallata bizantina dello Stilaro, l'intera Locride e tutta l'area della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

A prescindere dalla goliardia della sfida, questa è senz'altro un'eccezionale opportunità per i nostri territori, una vetrina in cui saranno raccontati ed esposti gli inestimabili tesori in essi racchiusi.

È l'occasione giusta per acquisire consapevolezza, sia da parte del pubblico, sia da parte di chi vive ogni giorno questi luoghi. È il momento di maturare una nuova sensibilità riguardo temi quali il turismo culturale, responsabile e consapevole. Non solo per Stilo, ma per tutta la Calabria, questa visibilità a livello nazionale può trasformarsi in un significativo volano culturale ed anche economico, sta a noi soli saper sfruttarlo, consci del fatto di aver la responsabilità di essere i depositari e i custodi di tanto patrimonio.

Stilo, crocevia tra mondo orientale e occidentale, approdo di diversi popoli, Bizantini e Normanni su tutti, gode di per sé di una certa fama, certo non all'altezza di ciò che custodisce.

La Cattolica, straordinario e quasi unico esempio di arte bizantina in occidente, è il suo fiore all'occhiello.

Il maestoso Castello Normanno, chiaro esempio del sistema di incastellamento in opera in tutto in meridione d'Italia, il suggestivo Borgo, con i suoi palazzi nobiliari che testimoniano il fasto della città in epoca medievale, la Fontana dei Delfini e le Porte Civiche; il Duomo con portale ad arco ogivale, detto "la Chiesa dei Misteri" per la molteplicità delle bellezze e della storia custodite al suo interno, e, non da meno, il complesso lauritico con l'Eremo della Divina Pastorella.

Ancora, la chiesa di San Francesco completamente restaurata e quella di San Giovanni Theristis con annesso convento e chiostro, all'interno della quale è possibile ammirare un'opera d'arte di grande splendore, come la Madonna di Ognissanti, tela realizzata dall'artista locale GiovanBattista Caracciolo nel 1600, studente alla scuola del grande Caravaggio.

Saranno sessanta i borghi in gara in quattro prime serate (3, 10 e 17 novembre - serata "finale" 24 novembre 2018). Alla finalissima di sabato 24 novembre accederanno venti borghi, i più votati di ciascuna regione.

Il servizio su Stilo andrà in onda sabato 17 novembre 2018, dalle ore 21.10 circa alle ore 23.10.

"Un territorio - si legge in una nota - non è nulla senza il suo popolo. Per questo è importante che tutti esprimiamo il nostro voto, non solo ai fini della gara, ma soprattutto per dimostrare a noi e a tutta l'Italia quanto i calabresi amino la propria terra e quanto si impegnino per preservarla, custodirla e svilupparla.

E' fondamentale quindi, da qui al 24 novembre, votare ogni giorno Stilo come Borgo dei Borghi al link: https://bit.ly/2Cx8UzU".