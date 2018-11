'Ndrangheta stragista, il pentito Malvagna: "Mi dissero che Berlusconi era la nostra salvezza"

«Bisognava andare oltre agli attentati ai magistrati. Mettendo sotto pressione politici e uomini delle forze dell'ordine e delle Istituzioni. Ma non si doveva fare capire che era Cosa Nostra bensì che era il terrorismo; la popolazione doveva tornare ad avere paura». A dirlo è stato stamani il collaboratore di giustizia Filippo Malvagna rispondendo alle domande del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Il "pentito" appartenente alla cosca dei Santa¬paola-Pulvirenti, e nello specifico era il nipote di Giuseppe Pulvirenti alias "Malpassotu", esponente di spicco del clan catanese, è stato sentito come testimone durante il processo, in corso di svolgimento dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria, scaturito dall'inchiesta " 'Ndrangheta stragista". Imputati in questo processo sono Giuseppe Graviano, boss del mandamento palermitano di Brancaccio e Rocco Filippone, di 77 anni, di Melicucco, indicato dagli inquirenti come appartenente alla potente cosca Piromalli di Gioia Tauro. Entrambi sono accusati di essere i mandanti degli agguati in cui morirono i carabinieri Antonio Fava e Giuseppe Garofalo e dei tentati omicidi dei carabinieri Vincenzo Pasqua, Silvio Ricciardo, Bartolomeo Musicò e Salvatore Serra, eseguiti da due giovanissimi killer della cosca di 'ndrangheta dei Lo Giudice, Giuseppe Calabrò e Consolato Villani. Malvagna, che nella sua carriera criminale ha compiuto decine di fatti di sangue, ha deciso di collaborare con la giustizia «perché era l'unico modo per salvare me e i miei figli». In particolare ha riferito in udienza che nel dicembre del 1991 il "gotha" di Cosa nostra si sarebbe riunito a Enna, con tutti i capi mafiosi, per escogitare un piano e definire le strategie di "destabilizzazione". Cosa Nostra, con Totò Riina in testa voleva " dare uno scossone allo Stato, innescando una spirale del terrore". Le condanne rimediate nel maxiprocesso infatti, avevano generato nella mafia siciliana la necessità di compiere attacchi diretti alle Istituzioni. «Si doveva fare pressione sullo Stato e sulle Istituzioni- ha detto Malvagna. Ma non si doveva capire che eravamo. Gli attentati andavano rivendicati con la sigla della Falange Armata. L'opinione pubblica andava spaventata». Il collaboratore di giustizia non sa dire con precisione quali attentati o meno siano stati portati a compimento con questa modalità ma, riferisce con certezza che tutte le cosche siciliane avevano concordato questa strategia stragista.

«Secondo il Malpassotu, ha detto il collaboratore, erano venuti meno molti accordi con il potere politico e bisognava fare pressione sulle Stato per altre vie sia allo scopo di indurre gli apparati dello Stato anche a delle trattative con la mafia sia, quanto meno, per allentare la pressione degli organi dello Stato su Cosa Nostra e sulla Sicilia Non posso essere più preciso su ciò, ma ricordo che il "Malpassotu" mi raccontò che si era deciso che tutte le future azioni terroristiche di Cosa Nostra venissero rivendicate con la sigla "Falange Armata"». La Falange Armata fu un'organizzazione terroristica italiana venuta alla ribalta nei primi anni novanta, proprio negli anni in cui la mafia palermitana aveva intrapreso la stagione delle stragi che secondo la Dda reggina, dopo quelle che videro morire i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino assunsero una connotazione "continentale". Ossia dalla Sicilia all'Italia intera passando dalla Calabria. Come già detto in sede di indagine agli inquirenti Malvagna ha riferito che «secondo il racconto di mio zio "Malpassotu", furono i corleonesi - ed in particolare Totò Riina - a dire, ad Enna, che tutti gli attacchi allo Stato dovessero essere rivendicati "Falange Armata". Quando mio zio disse questa sigla in compresi che si trattava di un qualcosa che doveva rappresentare un riferimento ad una qualche organizzazione terroristica. Poi mio zio mi spiegò ancora meglio. Mi disse che bisognava confondere le acque. Non bisognava fare capire all'opinione pubblica e allo Stato che eravamo noi mafiosi a sviluppare questa strategia terroristica ma dovevamo gettare sconcerto e scompiglio fino ad indurre lo Stato a cercare una interlocuzione con noi». Cosa nostra stava passando al contrattacco e nel contempo però, preparava nuovi agganci a livello politico. Lo scopo era quello di indurre lo Stato ad affievolire le misure e le leggi varate in quegli anni contro la criminalità organizzata. «Asaro e D'Agata (uomini vicino ai Santapaola ndr) mi disse che Berlusconi era la nostra salvezza. C'era infatti, un partito che poteva aiutare Cosa Nostra smantellando il 41 bis e la legge sui pentiti».