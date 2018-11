Maltempo, disagi alla rete idrica a Reggio Calabria e provincia

A causa della piena del Torrente Calopinace, che ha invaso le sorgive a monte dell'area urbana di Reggio Calabria, si stanno verificando in queste ore disservizi idrici con possibile erogazione di acqua intorbidita nelle abitazioni dei quartieri di Tremulini, via Cardinale Portanova e zone adiacenti.

Il Delegato al sistema idrico integrato, Paolo Brunetti, informa che i tecnici sono già al lavoro da ieri per ripristinare il disservizio, che non è in alcun modo riconducibile all'erogazione dell'acqua dello schema idrico della Diga del Menta.

Entro la giornata di oggi l'anomalia sarà eliminata.

A causa della rottura della condotta Sorical del Torrente Tuccio, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi disservizi all'erogazione idrica nella zona Sud della Città e in particolare nell'area di Bocale.

I tecnici Sorical sono già al lavoro per ripristinare la normale funzionalità della condotta.

Le violente precipitazioni che persistono ininterrottamente sul versante jonico-reggino hanno causato l'esondazione del Torrente Tuccio in località San Fantino, Chorio e Musupuniti del Comune di Melito Porto Salvo, con la distruzione dei muri arginali e della condotta Sorical.

Danni che inevitabilmente hanno provocando l'interruzione della fornitura idropotabile nei Comuni di Reggio Calabria, Montebello Jonico, Roghudi, Melito Porto Salvo, San Lorenzo e Motta San Giovanni.

I vari Comuni sono stati invitati a prendere i dovuti provvedimenti per garantire il servizio fino alla soluzione del problema.

"Purtroppo – spiegano il responsabile del Compartimento area Sud di Sorical, Giulio Gangemi, e il responsabile di zona, Andrea Attisano – le condizioni atmosferiche avverse non ci hanno consentito e non ci consentono tuttora di verificare lo stato dei luoghi onde poter accertare ed eventualmente intervenire a eseguire i lavori indispensabili al superamento delle stesse".