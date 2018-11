La pioggia ha colpito, soprattutto nelle scorse ore, anche la città di Reggio Calabria. Ecco alcune immagini diffuse dai Vigili del fuoco che mostrano il Torrente Calopinace dall'alto. In alcune zone della città, come Valanidi, difficoltà per diverse famiglie.

