Caulonia a “Mezzogiorno in famiglia”. L'appello del sindaco: “Sosteneteci”

Caulonia è pronta per la partecipazione al programma "Mezzogiorno in famiglia", la trasmissione di intrattenimento in onda su Rai 2 condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, per la regia di Michele Guardì, che vede protagonisti i Comuni italiani.

Il Comune di Caulonia è stato scelto dalla redazione del popolare programma per gareggiare nel torneo in cui si affronteranno alcuni dei borghi più belli d'Italia. La troupe Rai sarà in piazza Mese mercoledì 7 novembre dalle 9 alle 13 per preparare i contributi che vedremo nel corso delle dirette di sabato 10 e domenica 11, in cui saranno raccontate storia e tradizioni di Caulonia anche sotto il profilo enogastronomico e artigianale. Negli studi Rai di via Teulada a Roma a rappresentare il nostro paese sarà presente una delegazione composta da 12 persone.

Per il sindaco Caterina Belcastro si tratta di «una prestigiosa vetrina televisiva e occasione di promozione turistica, che arriva dopo settimane di intenso lavoro al fine di presentare al pubblico italiano le risorse, le eccellenze, le bellezze e le tipicità del nostro paese». Dal primo cittadino anche un appello «a seguire e sostenere questa bella avventura, ma soprattutto a televotare per Caulonia durante le dirette di sabato 10 e domenica 11 novembre, aiutandoci a vincere la sfida per ritornare ad essere protagonisti nel weekend successivo».