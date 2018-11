Il Gruppo consiliare "Cambiamo Gioiosa" ha presentato un'interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito alla "Aggiudicazione definitiva alla cooperativa di tipo b l'Aquilone per il servizio di spazzamento strade comunali e servizio integrativo di raccolta rifiuti differenziati e indifferenziati nel Comune di Gioiosa Jonica" nel periodo 2014 - 2017. "Cambiamo Gioiosa" intende sapere - si legge nell'interrogazione "se è vero che la cooperativa sociale denominata L'Aquilone si sia occupata del servizio integrativo di raccolta rifiuti nel Comune di Gioiosa Jonica tra gli anni 2014 – 2017" e "se per tale attività di raccolta rifiuti la cooperativa L'Aquilone sia stata retribuita dal Comune di Gioiosa Jonica".

Il testo integrale dell'interrogazione:

"Premesso

· che, come risulta dalla delibera n. 50 del 25.02.2014, la giunta del Comune di Gioiosa Jonica deliberava, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare a cooperative di tipo b, il servizio di spazzamento ed il servizio integrativo di raccolta di rifiuti differenziati ed indifferenziati;

· che a tale delibera faceva seguito la determinazione n. 176 del 01.09.2014 - avente ad oggetto: "Aggiudicazione definitiva alla cooperativa di tipo b l'Aquilone per il servizio di spazzamento strade comunali e servizio integrativo di raccolta rifiuti differenziati e indifferenziati nel Comune di Gioiosa Jonica" - ed altri atti del medesimo tenore che prorogavano l'assegnazione della raccolta rifiuti alla cooperativa l'Aquilone, ininterrottamente sino all'anno 2017;

· che, attraverso le dichiarazioni riportate dai mezzi di stampa, sembrerebbe che l'Ammnistrazione Comunale abbia voluto smentire il fatto che la cooperativa denominata l'Aquilone, nel corso del periodo 2014-2017 si sia occupata della raccolta di rifiuti nel Comune di Gioiosa Jonica.

Tanto premesso si chiede

di conoscere

· se è vero che la cooperativa sociale denominata L'Aquilone si sia occupata del servizio integrativo di raccolta rifiuti nel Comune di Gioiosa Jonica tra gli anni 2014 - 2017;

· se per tale attività di raccolta rifiuti la cooperativa L'Aquilone sia stata retribuita dal Comune di Gioiosa Jonica"

Il Gruppo Consiliare Cambiamo Gioiosa

Tito Olindo Greco

Antonella Femia

Maria Aurelia Depino

Domenico Saverino