Reggio, incidente stradale a Pentimele: due morti

Tragico incidente a Reggio Calabria. Una coppia di fidanzati a bordo di uno scooter ha perso la vita sulla via Pentimele, zona nord della città. Per cause ancora in corso di accertamento, il guidatore ha perso il controllo del mezzo e i due sono morti. In quel tratto di strada sono presenti numerose voragini.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia le cui generalità non sono state ancora rese note.