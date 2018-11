Mimmo Lucano: "Salvini? Lui ha potere, ma non comprende senso rapporti umani"

"Chi ha piu' possibilita' e piu' potere non e' come me, che sono il sindaco di un piccolo comune. Gli strumenti che si hanno a disposizione sono diversi". Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace interviene così durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital in riferimento alla notizia della richiesta di archiviazione per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona, avanzata dalla Procura di Catania per il caso della nave Diciotti.

"In questo periodo - ha aggiunto Lucano, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - stiamo andando verso la perdita dei valori umani, verso una societa' della disumanizzazione, delle barbarie. Mi chiedo come sia possibile costruire consenso sulla pelle delle persone piu' disperate, piu' deboli".

E sul ministro aggiunge: "Incontrarlo? Non ho alcuna difficoltà. Gli chiederei - ha aggiunto - di considerare quello che e' fuori dal suo pensiero, un pensiero che io non condivido per nulla. Esiste una dimensione dei rapporti umani che va al di la', e secondo me lui non ha mai provato a comprendere in maniera più profonda il vero senso dei rapporti umani".

"Mi ha fatto molto piacere il gesto di Sgarbi. Purtroppo pero' oggi non potrò andare a Sutri: ho un po' di problemi di salute, forse una colica renale. La vicinanza di tutte queste persone mi aiuta e mi conforta" ha detto invece "u curdu" sulla cittadinanza onoraria che oggi gli verrà conferita dal comune in provincia di Viterbo.

Sul suo operato aggiunge: "Ho fatto quello che e' normale: non rimanere indifferente rispetto a persone che hanno disagi. Sono stato accusato di due reati - ha aggiunto Lucano - legati all'immigrazione in un periodo in cui l'Italia stava facendo degli accordi con i capiclan della Libia Per fare in modo che tantissime persone rimanessero nei lager. Alla fine io ho fatto solo un matrimonio, per giunta regolare, e sono accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tutto questo mi sembra assurdo".

"E mi accusano - ha detto ancora Lucano - di aver affidato a due cooperative sociali la raccolta dei rifiuti, in una regione in cui questo settore che spesso e' ad alto rischio di permeabilita' da parte della criminalita' organizzata".