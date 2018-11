Al Santha Buddha Vihara – Tempio Buddhista di Reggio Calabria, grande celebrazione di Katina Pinkama (o Festa della Tunica)

Al Santha Buddha Vihara – Tempio Buddhista di Reggio Calabria sabato 3 e domenica 4 novembre 2018 avrà luogo, per la terza volta dalla consacrazione ufficiale del Tempio avvenuta nel luglio del 2015, la grande celebrazione di Katina Pinkama (o Festa della Tunica). Per l'occasione, oltre ai tre monaci residenti ((Rev. Bhante Italie Dhammasila Thero, al secolo Dr. Silvio Strano, unico monaco italiano e reggino di nascita; Rev. Bhante Wilacchiye Dhammavijaya Thero e Rev. Bhante Liyanwela Udithasiri Thero), saranno presenti altri 7 monaci completamente ordinati (upasampada bhikkhu o grandi monai), provenienti da altre città italiane, europee e dallo Sri Lanka. Gli antichi rituali celebrati dai monaci senza soluzione di continuità da 2500 anni fino ai giorni nostri, si svolgeranno in due giorni e si concluderanno con l'offerta della tunica al primo monaco del tempio e/o al monaco residente che abbia completato il periodo di ritiro trimestrale detto Vassana in lingua pali. Il ritiro dei tre mesi, durante il quale i monaci residenti nel tempio non possono allontanarsi dalla sede per più di sette giorni, ripropone l'antica prassi del Buddha e della sua comunità monastica, di fermarsi in meditazione evitando la consueta peregrinazione durante i tre mesi di piogge monsoniche. In questo periodo i monaci si dedicano completamente alla meditazione, allo studio, alla purificazione e all'assistenza dei laici bisognosi di supporto spirituale, aiutando la comunità non "consacrata" a condurre una vita pura all'insegna dei precetti dati dal Buddha ai discepoli laici. L'offerta della tunica è considerata una delle più grandi azioni meritorie. Come di consueto, anche quest'anno sarà esposta al pubblico per due giorni la Sacra Reliquia del Buddha (un frammento osseo del "Perfettamente Illuminato"), custodita nel Tempio all'interno di uno stupa dorato e protetta da una teca di cristallo. La Sacra Reliquia, donata al tempio reggino in occasione della sua consacrazione da un antico monastero dello Sri Lanka, viene resa visibile dai monaci soltanto due volte l'anno per una speciale benedizione.

Questo il Programma:

* Sabato 3 novembre 2018

dalle ore 19:00 alle ore 00:00 – Recitazione e canti di sutra in lingua pali, insegnamenti e sessione di meditazione

* Domenica 4 novembre 2018

ore 7:30: BUDDHA PUJA offerta per il Buddha

ore 8:00: Processione di " Katina"

ore 10;30 rituali di Katina e offerte ai monaci;

ore 12:00 Dana (offerta rituale del pranzo ai monaci);

ore 12;30 pranzo per tutti

ore 14:00 Recitazione e canti di sutra in lingua pali e benedizione

Per maggiori informazioni si prega di contattare il tempio.