Conferenza presidenti consigli regionali: online documenti assemblea

Sono reperibili sul magazine on line edito dal consiglio regionale della Calabria (www.calabriaonweb.it) nella loro stesura integrale i due importanti documenti assunti dalla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali nel corso dell'assemblea plenaria svoltasi nella città dello Stretto il 29 ottobre, nonché gli interventi degli autorevoli relatori del convegno (tenutosi nell'auditorium 'Nicola Calipari' di Palazzo Campanella) dal titolo: 'Politiche di coesione e Pac post 2020: prospettive e sfide per l'Italia e per le regioni' i cui lavori sono stati introdotti dal presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto". Lo rende noto un comunicato stampa del consiglio regionale. "Il primo dei documenti approvati dalla Conferenza è la 'Risoluzione sul ruolo dei presidenti di Regione nella ricostruzione post sisma'; il secondo – prosegue il comunicato - è il cosiddetto 'Ordine del Giorno di Reggio Calabria' sul 'Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027'. Da una delle città simbolo delle criticità e dei punti di forza del Mezzogiorno qual è Reggio Calabria, i presidenti delle Assemblee legislative d'Italia hanno chiesto non meno ma più Europa per lo sviluppo economico e sociale. Come ha sostenuto il presidente Irto: 'L'Europa è la radice del nostro presente e del nostro futuro'".

Dettagli Creato Mercoledì, 31 Ottobre 2018 19:24