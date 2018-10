Sequestro punto vendita "Center Stock", continua l'attività aziendale

Gli amministratori giudiziari nominati nel procedimento in epigrafe, relativamente alla notizia diffusa dai media circa l'intervenuta confisca di primo grado delle attività inerenti il "CENTER STOCK", precisano che, così come avvenuto successivamente al sequestro (eseguito il 02/03/17), prosegue allo stato attuale l'attività aziendale e sono pertanto aperti ed operativi tutti i punti vendita:

CENTER STOCK Viale Calabria, n. 359

CENTER STOCK Via Trapezi uscita San Gregorio

CENTER STOCK Via Argine Annunziata

nonche' il CASH & CARRY (c.d. "Periodico")

L'Amministrazione Giudiziaria

