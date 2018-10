Nomina Wanda Ferro nella Commissione parlamentare Antimafia, Nicolò: “Giusto riconoscimento”

La nomina dell'On. Wanda Ferro a componente della Commissione parlamentare Antimafia, costituisce il giusto riconoscimento ad una rappresentante delle Istituzioni che ha sempre ispirato il suo agire politico ai principi della legalità e della trasparenza.

E' quanto dichiara il Consigliere regionale Alessandro Nicolò.

Nei diversi incarichi rivestiti, sia come presidente della Provincia che in qualità di Consigliere regionale, Wanda Ferro si è caratterizzata per il rigore, l'integrità e per l'alto senso di responsabilità istituzionale che ha guidato le sue scelte.

Wanda Ferro anche nell'assolvimento di questo delicato e prestigioso mandato, fornirà un contributo di sicuro valore rispetto a questioni che nel nostro Paese rivestono preminenza sul piano dell'affermazione dei principi di legalità.

