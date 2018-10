Roccella Jonica (RC), al via la pulizia meccanica dell’arenile

In relazione alla situazione dell'arenile comunale, recentemente interessato da forti mareggiate che hanno depositato enormi quantitativi di rifiuti, l'Amministrazione Comunale di Roccella Ionica comunica quanto segue.

"Già all'indomani della mareggiata, nella mattinata del 29 ottobre u.s., il Sindaco, prof. Giuseppe Certomà, ha convocato un incontro tecnico alla presenza dei tecnici comunali e dell'Amministratore della Jonica Multiservizi S.p.a., ing. Vincenzo Garuccio, per fare il punto della situazione.

Il giorno successivo, 30 ottobre, la Jonica Multiservizi ha relazionato in merito, inviando una nota al Sindaco nella quale chiedeva di essere autorizzata ad effettuare importanti interventi di pulizia dell'arenile. Nella mattinata odierna si è tenuto un ulteriore tavolo tecnico nel quale sono stati quantificati i costi degli interventi da realizzare (circa 10.000 euro) in relazione alla quantità di rifiuti da asportare ed ai costi di smaltimento e si è dato avvio alle procedure amministrative utili alla soluzione del problema".

"Come è di evidenza immediata, a chiunque abbia visto la situazione dell'arenile, gli interventi da effettuare, prima che il mare si possa riprendere ciò che ha depositato con le mareggiate dei giorni scorsi, sono tali da richiedere un intervento di pulizia meccanica. Elevata è la superficie interessata, importantissimi i quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento, poco il tempo a disposizione. Su queste considerazioni si è fondata la decisione dell' Amministrazione Comunale di intervenire con somma urgenza mediante asporto meccanico del rifiuto.

Salutiamo con grande soddisfazione tutte le iniziative che associazioni e privati cittadini stanno avviando per alleviare il carico di impegno derivante dalla pulizia meccanica dell'arenile. Segno che il lavoro di sensibilizzazione che nei decenni scorsi l'Amministrazione ha svolto e che ha visto impegnati cittadini e associazioni ogni volta che è stato loro richiesto, ha dato buoni frutti.

Tali iniziative si pongono in continuità e sul solco delle attività in materia ambientale promosse da Legambiente ("Puliamo il Mondo"," Spiagge e Fondali Puliti", ecc.) alle quali il Comune ha sempre aderito, e delle numerosissime giornate ecologiche che negli scorsi anni il Comune ha direttamente organizzato.

Invitiamo, quindi, tutti i cittadini ad essere presenti alle iniziative che saranno organizzate, in questa o in altre occasioni, nelle quali si interverrà a tutela dell'ambiente comunale".