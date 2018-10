Reggio, pagamenti a dipendenti comunali: positivo esito conciliazione in Prefettura

Si è concluso positivamente il tentativo di conciliazione tenutosi in mattinata presso la Prefettura di Reggio Calabria per il personale del comparto non dirigenziale del Comune di Reggio Calabria.

"La riunione odierna è stata convocata su richiesta del Coordinatore delle RSU dell'Ente che contestava mancati pagamenti di spettanze, relative a diversi istituti contrattuali, nonché la carenza di dialogo e confronto tra le stesse RSU e gli Amministratori.

All'incontro, coordinato dalla Prefettura, erano presenti il Vice Sindaco, il Segretario generale del Capoluogo, i Dirigenti dei Settori Affari Generali e Finanze e Tributi, i rappresentanti delle RSU Di.CCAP CISL, CSA e SUL".

"Nel corso di un'ampia e articolata discussione le parti hanno rappresentato le proprie posizioni: i Sindacati le motivazioni che hanno indotto a proclamare lo stato di agitazione e i Rappresentanti del Comune di aver già ottemperato parzialmente alle richieste avanzate e di intraprendere altre iniziative in ordine alle problematiche richiamate.

La procedura di conciliazione si è risolta favorevolmente con l'impegno del Comune a rispettare gli impegni assunti relativi ai pagamenti residui ancora da effettuare, nonché ad avviare tempestivamente i lavori della delegazione trattante di parte pubblica.

Le RSU presenti hanno, pertanto, comunicato di revocare lo stato di agitazione proclamato".