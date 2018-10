Reggio, l’Accademia del Tempo Libero lancia il contest di poesia dialettale

Un concorso per valorizzare e preservare le nostre tradizioni.

"Concorso Poesia del Dialetto Reggino della Città Metropolitana" è il contest lanciato dall'Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria.

Una gara a colpi di vernacolo per riscoprire le nostre radici e valorizzarle, alla riscoperta della nostra antica cultura. Un modo per mettere in luce e dare libero sfogo alla vena artistica, poetica, in questo caso, che tanti reggini posseggono.

La proposta dell'Accademia è di tirare fuori dal cassetto poesie e liriche, e presentarle al concorso intitolato, in questa sua prima edizione, alla memoria del poeta e scrittore reggino Nicola Giunta, di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo dalla morte.

Al termine del concorso verranno premiati i primi tre classificati, ad insindacabile giudizio della giuria, formata da personalità di cultura soci dell'Accademia.

Ogni poeta potrà partecipare con un massimo di tre liriche, inedite e mai premiate, che vanno consegnate presso la segreteria dell'Accademia, allo Zanotti Bianco.

Ogni poesia non dovrà superare i quaranta versi.

La giuria assegnerà i premi fondando il suo giudizio sull'originalità ed il valore etico del contenuto, la genuinità del dialetto ed il valore poetico dell'ispirazione.

La partecipazione al concorso è completamente gratuita.

I candidati finalisti saranno avvisati della cerimonia di premiazione che si terrà il 17 gennaio 2019 presso la sede dell'Accademia. Il premio per il primo classificato è di 300 euro più la tessera associativa per l'anno 2019, il secondo classificato riceverà 200 euro e 100 euro il terzo.

Il regolamento completo e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito dell'associazione www.accademiadeltempolibero.it