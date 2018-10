Processo Aemilia, domani la sentenza di primo grado

Sara' un'udienza molto partecipata, quella di domani in tribunale a Reggio Emilia, dove verra' letta -intorno alle 11- la sentenza di primo grado del processo Aemilia contro la 'ndrangheta per i 148 imputati giudicati con rito ordinario. Oltre ad esponenti della Cgil (che si e' costituita parte civile) e alla vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni del Movimento 5 stelle, saranno presenti anche i sindaci del territorio (confermata la presenza di quello del capoluogo Luca Vecchi) e di una delegazione della Fnsi, dell'Associazione Stampa Emilia-Romagna (Aser) e dell'Ordine dei giornalisti. "Sara' un'occasione per esprimere vicinanza e solidarieta' a quei giornalisti, associazioni per la legalita', cittadine e cittadini che, in questi anni, non hanno mai smesso di contrastare mafie e malaffare ed hanno onorato con il loro impegno professionale e civile l'articolo 21 della Costituzione", spiegano.

Dettagli Creato Martedì, 30 Ottobre 2018 19:46