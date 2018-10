Liceo “Rechichi”di Polistena (RC): riconoscimenti per gli studenti dell’indirizzo Linguistico

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna degli attestati delle certificazioni linguistiche ottenute dagli studenti del Liceo Statale "Giuseppe Rechichi" di Polistena.

I risultati di un anno di lavoro, tra laboratori e lezioni in classe, confluiti nei riconoscimenti che i docenti hanno rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo Linguistico.

Per la professoressa Erminia Albanese e Antonino Bongiovanni, di lingua e civiltà francese «le certificazioni sono importanti sia a livello accademico, sia per inserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre, alcuni atenei, riconoscono il livello di competenza raggiunto in una lingua comunitaria come credito universitario. Senza contare che i titoli conseguiti sono riconosciuti dal Ministero degli Esteri».

Alla manifestazione erano presenti anche i docenti Maria Mileto e Aida De Santis, di Spagnolo, Filomena Mollica e Annette Obermaier di Tedesco, Caterina Nicotera di Inglese e Mirella Morelli di conversazione francese.

«C'è stata grande abnegazione da parte degli studenti che con impegno hanno studiato per raggiungere gli obiettivi, ma anche grande dedizione da parte dei professori nel preparare i ragazzi - commenta il Dirigente Scolastico - Francesca Maria Morabito. I livelli di competenza acquisiti dimostrano la preparazione dei nostri allievi nelle discipline di riferimento. Segno inequivocabile di una scuola che, oltre al sapere, consente ai giovani di applicare quanto appreso nelle aule scolastiche e di spenderlo anche nelle esperienze di vita quotidiana».

Fanno parte del team di formatori anche le professoresse di conversazione inglese, francese e spagnolo: Anna Maria Marcelli, Maria Antonietta Auddino e Sandra Yniguez, quest'ultima per l'anno scolastico appena trascorso.

Gli studenti hanno ottenuto le certificazioni per i livelli A2, B1 e B2 del framework europeo.

Dettagli Creato Martedì, 30 Ottobre 2018 17:36