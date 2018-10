Ferrovie, da domani stop fermate Riace e Caulonia

"Da domani, d'intesa con l'Assessorato regionale ai Trasporti e Infrastrutture e con la Prefettura di Reggio Calabria, non saranno piu' effettuate le fermate straordinarie a Riace e Caulonia, sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Catanzaro Lido-Lamezia Terme, istituite lo scorso settembre per le limitazioni imposte al traffico veicolare sul ponte stradale Allaro". Lo riferisce un comunicato di Rfi. "Con la riapertura del viadotto al transito dei bus - e' scritto nella nota - cessa la situazione di emergenza che limitava mobilita' dei cittadini (soprattutto studenti e pendolari) della Locride, che aveva reso necessario il provvedimento. I treni interessati sono il Regionale 22474, in partenza da Reggio Calabria alle 5.40 e diretto a Catanzaro Lido; il Regionale 22492, in partenza da Locri alle 16.55 e diretto a Catanzaro Lido; il Regionale 3665, in partenza da Catanzaro Lido alle 7.44 per Reggio Calabria ed il Regionale 22609, in partenza da Lamezia Terme alle 14.05 e diretto a Locri".

Dettagli Creato Lunedì, 29 Ottobre 2018 16:57