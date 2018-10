L'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali a Reggio Calabria: "Inadeguati fondi Commissione Ue"

L'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, riunitasi a REGGIO CALABRIA, ha approvato un ordine del giorno sul quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di Coesione e sulla Politica agricola comune 2021-2027. Alla riunione erano presenti i presidenti Nicola Irto (CALABRIA), Giuseppe Di Pangrazio (Abruzzo), Vito Santarsiero (Basilicata), Simonetta Saliera (Emilia-Romagna), Antonio Mastrovincenzo (Marche), Salvatore Micone (Molise), Nino Boeti (Piemonte), Donatella Porzi (Umbria) e dai vicepresidenti Devid Porrello (Lazio), Carlo Borghetti (Lombardia), Lorenzo Ossanna (Trentino Alto Adige) e Bruno Pigozzo (Veneto). La riunione e' stata presieduta dalla coordinatrice Rosa D'Amelio (Campania). L'Assemblea, e' detto nel testo dell'odg, "ritiene non sufficienti le risorse finanziarie stanziate nella proposta di bilancio della Commissione europea dello scorso 2 maggio, ritenendole non adeguate a conseguire sia gli obiettivi stabiliti nei Trattati, tra i quali la coesione economica, sociale e territoriale, che ad impegnare risorse sufficienti a rendere l'Europa competitiva a livello globale (ricerca, innovazione, digitale, nuove tecnologie, trasporti) e resiliente rispetto alle emergenze del momento: difesa e sicurezza comune, cambiamento climatico, gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne. A risorse sostanzialmente invariate, al contrario - e' detto nell'ordine del giorno - la proposta della Commissione potra' far fronte alle nuove sfide solo sottraendo risorse ad altre priorita' politiche".

L'Assemblea, inoltre, "ritiene necessario che il bilancio dell'Ue 2021-2027 sia fissato almeno all'1,3% del Reddito nazionale lordo dell'Ue a 27, rispetto al proposto 1,11%, al fine di contemperare il mantenimento dei risultati positivi sulle politiche tradizionali e la capacita' di far fronte alle nuove necessita'" ed esprime "perplessita' a che la proposta della Commissione comporti direttamente una riduzione del bilancio della politica agricola comune e della politica di coesione, rispettivamente del 15% e del 10%, settori che hanno dimostrato di avere un importante valore aggiunto europeo, che rappresentano il piu' visibile collegamento con i cittadini".

"Abbiamo approvato in sede di plenaria una risoluzione, che vuole parlare all'Europa, nella quale diciamo che per come ci e' stata proposta la bozza di riordino delle risorse comunitarie post 2020, quindi fino al 2017, come per quella attuale, non va. Soprattutto per le Regioni del Mezzogiorno, per i tagli alle politiche agricole e per dei sistemi di controlli che vengono fatti alle Regioni da parte della Commissione con una sperequazione tra la zona euro e la zona est, con i Paesi di recente ingresso nell'UE". Cosi' il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, intervenendo oggi alla plenaria dei presidenti di Consigli regionali italiani, convocata oggi a Reggio Calabria, dal titolo 'Politiche di coesione e Pac post 2020'. "Abbiamo chiesto un cambio di passo - ha aggiunto Irto - perche' sappiamo e riteniamo che le risorse comunitarie per le nostre Regioni, e la Calabria in particolare, sono straordinariamente vitali. Alla risoluzione c'e' un preambolo politico all'interno del quale diciamo che dall'Europa non ci si muove. L'Europa resta l'elemento politicamente piu' importante per lo sviluppo dell'Italia e delle Regioni. Vogliamo piu' Europa - ha concluso il presidente del Consiglio regionale della Calabria - ma occorre cambiare passo, rimanendo europeisti convinti".

I presidenti delle Regioni devono mantenere il ruolo di condivisione delle ordinanze commissariali sulle azioni da mettere in atto per le zone colpite dal terremoto. E' questa la sostanza di una risoluzione approvata a Reggio Calabria dalla Conferenza dei e'residenti delle Assemblee legislative, che chiedono sia stralciata la norma nel decreto Genova, nel quale si prevedono disposizioni urgenti per il capoluogo ligure, infrastrutture, trasporti, lavoro e, appunto, i terremoti e altre emergenze. "Accogliamo con soddisfazione l'approvazione unanime della risoluzione - dice il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, vice coordinatore della Conferenza - che rappresenta un segnale forte al Governo affinche' ritorni sui propri passi. Mantenere l'intesa con i presidenti delle Regioni, non declassando la loro funzione ad un ruolo solo consultivo, vuol dire salvaguardare il massimo raccordo tra la programmazione della Regione e l'azione amministrativa, garantendo rappresentativita'". Secondo Mastrovincenzo un ripensamento ed il conseguente stralcio della norma eviterebbero "conflittualita' ed inutili contenziosi, con il rischio di allungare i tempi della ricostruzione e non attivare la indispensabile collaborazione con il nuovo Commissario".