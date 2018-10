Passaggio della campana al Kiwanis Club di Palmi

E' stata una festa, quella che si è svolta sabato 20 ottobre in occasione del passaggio delle consegne fra il Presidente fondatore Maurizio di Profio e il Presidente entrante Elisabetta Grillea. La cerimonia, alla quale hanno partecipato tutti i Club della "Divisione 13 Calabria Mediterranea", è stata officiato dal Luogotenente Governatore della Divisione Andrea Casile, alla presenza del notaio, Past Governatore KDISM, Giuseppe Fabio Cristaldi.

La manifestazione è avvenuta dinanzi al Sindaco di Palmi avv. Giuseppe Ranuccio, al Sindaco di Oppido Mamertina dott. Domenico Giannetta ed al Sindaco di Taurianova ing. Fabio Scionti. Quest'ultimo insignito - a sorpresa - dal Club quale Socio Onorario, a dimostrazione di vicinanza alle Istituzioni di ciascun Socio, condannando i fatti di cronaca che lo hanno visto oggetto di un grave attentato dinamitardo, l'anno scorso. Quindi, sono stati presentati alla platea tre nuovi Soci che arricchiranno il parterre di volontari: un medico, un musicista ed un imprenditore della Piana.

Nella circostanza, i presidenti degli altri Service Clubs palmesi hanno onorato il Kiwanis della loro presenza: il Rotary rappresentato dall'avv. Perelli, il Lions con l'avv. Ciappina, l'InnerWeel e l'avv. Ippolito, il Soroptimist e la Prof.ssa Militano, accompagnati dalla dott.ssa Barone della Fidapa - Piana di Palmi, hanno festeggiato anche il protocollo di intesa già avviato in precedenza e che ha visto numerose "attività interclub" a favore della comunità.

Oltre ai Services internazionali che mirano ad estinguere il tetano neonatale e prenatale in paesi in via di sviluppo, Palmi ha partecipato – fra gli altri - anche all'Happy Child che assiste bambini migranti già sul territorio italiano. A livello locale ha presenziato alla campagna su Bullismo e Cyberbullismo presso diverse scuole della Piana, partecipando anche al Focus nazionale presso la Camera dei Deputati vantando, quindi, sprono alla promulgazione della Legge 71/2017.

Il discorso del Presidente "Outgoing", ha voluto sottolineare la necessità di guardare al futuro, consapevoli di quanto sia stato fatto nei due trascorsi anni sociali mentre il discorso del Presidente "Incoming" ha ribadito il motto "serving the children of the world" strizzando l'occhio ad una serie di attività che avranno luogo durante questo anno sociale 2018/19.

Nei due anni di presidenza di Maurizio di Profio, ciascuno Socio ha permesso di donare defibrillatori a scuole di Palmi e Taurianova, contribuendo, unitamente agli altri Service Clubs, all'ormai noto progetto "Palmi città Cardioprotetta". Il Club ha, inoltre, distribuito molte borse di studio per ragazzi meritevoli di elementari, medie e superiori. Ha donato il sorriso a molti bimbi ma, soprattutto, ha mirato ad educare i bambini a donare, in cambio di un sorriso dei meno fortunati. La presidenza di Elisabetta Grillea proseguirà dando continuità alle iniziative avviate e promuovendone di nuove.

Il Kiwanis è un'organizzazione mondiale di volontari, impegnati a cambiare il mondo, un bambino ed una comunità alla volta ed il Club "Palmi – Piana di Gioia Tauro" non si ferma mai: la grande famiglia kiwaniana dona ogni anno più di 18 milioni di ore di volontariato e investe più di 107 milioni di dollari nelle comunità sparse in tutto il mondo, infatti sabato 27 ottobre il Kiwanis Club di palmi partecipa al KIWANIS ONE DAY, un giorno che vede ciascun Socio dei 16000 Clubs presenti in 80 Paesi nel mondo operare assieme, sistemando un'aiuola sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.