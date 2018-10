Circoli Pd della Locride: “Ridiamo centralità al territorio, uniti possiamo farcela”

"La festa de l'Unitá dei circoli del Partito Democratico della Locride, tenutasi a Siderno a fine settembre, ha lasciato alla nostra comunità politica un forte slancio ed un rinnovato entusiasmo. Nella riunione riepilogativa della due giorni di settembre, conclusasi con un soddisfacente attivo economico, e dopo la manifestazione di Piazza del Popolo alla cui riuscita ha contribuito anche la Locride con una folta rappresentanza, da più parti si è manifestata la volontà di proseguire il percorso unitario di condivisione, ascolto e discussione, sperimentato con successo proprio in occasione dell'organizzazione della festa, ripartendo da nuovi metodi e nuovi presupposti, rimettendo al centro i circoli ed i temi, isolando personalismi ed interessi di parte che per loro natura e vocazione sono fortemente disgreganti". Lo si legge nella nota dei Circoli del Partito Democratico della Locride.

"A tal proposito, su proposta del coordinatore metropolitano, Giovanni Puccio, si è discusso della formalizzazione di un'area omogenea che funga da centro di sintesi delle proposte e delle esigenze del territorio relazionate dai circoli, ma anche da cassa di risonanza per le buone pratiche e per le eccellenze presenti. Inoltre, i circoli hanno aderito alla proposta dei segretari provinciali calabresi di organizzare incontri mirati con la comunità di base per raccogliere idee e contributi sulle prospettive del partito regionale.

Il qualificato contributo di riflessione e proposta da parte dei segretari e dei militanti durante la riunione é la prova della vitalità del nostro partito, nonostante la profonda crisi che lo attraversa negli ultimi mesi. Costruire e rinsaldare la nostra comunità sui valori tradizionali e dentro le nuove esigenze sociali ed economiche deve essere il nostro obiettivo, con l'unanime richiesta di ripartire dai circoli e dagli iscritti e da un'identità chiara e definita.

La prossima iniziativa dei circoli e degli amministratori del Partito Democratico della Locride si svolgerà a Bivongi, il primo novembre, per ricordare il compianto sindaco Felice Valenti, esempio di uomo politico al servizio delle comunità, a partire dalle ore 10.00 con la deposizione dei fiori al cimitero cittadino che ne ha accolto le spoglie mortali e proseguirà con una assemblea pubblica presso il locale circolo del partito. I militanti sono invitati a partecipare".