"Sembra una parabola infinita quella relativa ai lavori in corso presso lo stadio Granillo.

Ancora oggi, a causa della poca attenzione che questa amministrazione ha riservato alla squadra locale, dopo la nostra uscita pubblica di fine settembre, a distanza di quasi un mese nulla è stato fatto a riguardo; i lavori proseguono a rilento e continua a sembrare nulla l'attenzione del Sindaco alla questione Reggina.

La maggioranza del partito democratico, nell'ultimo consiglio comunale di settembre, ha addirittura bocciato all'unanimità la proposta presentata da parte del gruppo consiliare di Forza Italia di mettere a disposizione degli abbonati dei bus "gran turismo" della controllata ATAM per poter così, pur se in minima parte, provare a colmare questo enorme disagio che, a causa di questa negligenza, costringe i Reggini che hanno effettuato l'abbonamento (apportando anche un sacrificio economico personale importante, solo per poter stare accanto alla squadra della nostra città) a non poter usufruire del proprio stadio e quindi all'ennesimo servizio basilare che dovrebbe essere garantito, e che invece non è neanche in minima parte colmato.

Inoltre, quando si dice "oltre il danno la beffa", per la partita contro la Juve Stabia, la nostra squadra era stata sorteggiata da Sport Italia per trasmettere il match in diretta nazionale. Così, oltre al danno per i tifosi e per la società, resterà la pessima figura davanti a tutta Italia per l'intera città.

È l'ennesimo episodio imbarazzante che come reggini siamo costretti a subire e allo stesso tempo a denunciare ad alta voce. Il Sindaco Falcomatà dovrebbe, ripetiamo, sottoscrivere le proprie dimissioni e lasciare che la città si esprima sulla guida di Palazzo San Giorgio perché questa é una situazione che la città non merita e della quale è, ormai da troppo tempo, esausta". Lo afferma attraverso una nota il coordinamento Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria.