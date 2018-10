Nuove rotte all'aeroporto di Reggio Calabria, Forza Italia: "Nonostante l'inerzia del Comune, lo scalo non muore"

"La notizia delle nuove rotte nazionali e internazionali di Ryanair sugli scali calabresi non può che riempirci di orgoglio.

Dopo tante chiacchiere finalmente Ryanair arriverà a Reggio solo grazie alle capacità del prefetto De Felice.



È noto infatti che il Sindaco Falcomatà, dopo un balletto durato mesi, non ha voluto far entrare né il Comune di Reggio Calabria ne' la Città Metropolitana nel consiglio di amministrazione di Sacal, la società lametina che gestisce il nostro aeroporto, decidendo così di non aver alcun titolo sulla strategia operativa della Società.

Nonostante dunque l'evidente antipatia personale del permaloso sindaco reggino nei confronti del presidente De Felice, il prefetto De Felice grazie alla propria autorevolezza è riuscito a non far morire il nostro aeroporto convincendo i vertici di Ryan Air a fare scalo anche a Reggio.

Saranno quindi tre compagnie a volare su Reggio, nonostante alcun aiuto il Comune e la Città Metropolitana hanno dato per ottenere questo risultato.

Come ha annunciato la stessa Ryanair si sta creando un supporto per SACAL per sviluppare procedure di navigazione d'area presso Reggio Calabria. In modo tale che Ryanair possa introdurre rotte domestiche e internazionali da Reggio da aprile 2019, che vorrebbe dire finalmente un rilancio dell'aeroporto reggino, attrattivo così anche nei confronti della vicina Messina.

Siamo fiduciosi che il Prefetto De Felice, reggino doc prosegua su questo percorso ormai tracciato, convinti che il rilancio dello scalo reggino rappresenti un volano fondamentale per il rilancio di una Città, che Falcomatà ha mostrato in tutti i modi di non saper amministrare.

Siamo convinti che anche questa volta qualcuno estraneo all'indiscutibile successo tenterà di prendersi risultati non propri". Lo afferma una nota del gruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Reggio Calabria.