Nuove rotte Ryanair, Cannizzaro: “Nessun merito di Oliverio e Falcomatà”

E' notizia di oggi che la Ryanair, presentando la programmazione per il prossimo anno in Calabria, ha previsto l'attivazione di nuove rotte nazionali ed internazionali, confermando quanto di buon aveva preannunciato il dr. De Felice poco tempo addietro. Saranno operative due nuove rotte da Crotone, per Bologna e per Norimberga, ed una nuova da Lamezia Terme direzione Malta, raggiungendo quindi il totale di ben 14 rotte attive che permetteranno di trasportare quasi un milone e mezzo di passeggeri all'anno dagli aeroporti calabresi di Crotone e Lamezia Terme, per adesso. Una notizia buona che fa ben sperare anche per l'aeroporto di Reggio Calabria, conclamata la capacità e la determinazione con cui fin da subito si è approcciato il Presidente di Sa.cal., appunto il dr. De Felice, alle criticità degli scali calabresi. Come ho sempre evidenziato, dopo l'audizione in Commissione di Vigilanza in Consiglio regionale, la professionalità e consapevolezza dei propri mezzi, oggi, hanno portato il Prefetto De Felice al raggiungimento di un ottimo risultato che, soprattutto per Crotone, avrà notevoli effetti positivi per l'economia dell'intero territorio di pertinenza geografica.

Avendo compreso e condiviso da subito il progetto del Presidente di Sa.cal, non posso che compiacermi del potenziamento delle rotte esistenti e dell'aggiunta di quelle nuove, che sostengono un programma di rilancio degli scali regionali e che garantiscono servizi immediati all'utenza regionale ma, in chiave decisamente più ampia, riportano la Calabria all'interno di determinati circuiti turistico-economici, sede naturale di una Terra come la nostra. Di sicuro, come più volte ribadito, l'inerzia e l'incapacità della politica di governo regionale con Oliverio, e quella cittadina con Falcomatà, in questa vicenda non hanno merito alcuno se non quello di aver "abbandonato" il Presidente De Felice e di averlo addirittura ostacolato più volte durante conferenze e dibattiti, interferendo spesso in quelle che erano sue prerogative decisionali. Nei prossimi giorni, come ho avuto modo di evidenziare nella mia specifica interpellanza parlamentare, procederò con la richiesta di risorse specifiche per il rilancio dell'aeroscalo reggino, certo che saranno gestite con assoluta efficacia. Appare evidente, quindi, che un prossimo cambio di passo politico alla guida della giunta regionale e della città metropolitana, e con le capacità già ampiamente dimostrate dal dr. De Felice, anche Reggio Calabria nel prossimo futuro potrà ambire ad un programma di sviluppo e crescita di carattere strutturale, e senza dover patire per promesse puntualmente disattese.

Lo dichiara l'onorevole Francesco Cannizzaro (FI)