Reggio, ecco il Master dell’Università “Mediterranea” in “Management politico”

Giovedì 25 ottobre, presso la Sala Organi Collegiali dell'Università Mediterranea si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Master Management politico. Esperti in cultura politica e studi europei e del Mediterraneo per l'anno accademico 2018-2019.

Sono intervenuti: il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane (DiGiES)Massimiliano Ferrara e i due direttori del MasterDaniele Cananzi e Vincenzo Nico D'Ascola.

Il Master, istituito presso il DiGiES in collaborazione con ISESP – Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, Centro di documentazione europea della Commissione Europea, ha una durata di un anno, al termine del quale viene rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello.

Il Master intende consentire l'acquisizione di un patrimonio di conoscenze ed abilità riguardanti la figura dello specialista della cultura politica, con particolare riferimento all'integrazione europea e alle politiche del Mediterraneo.

La politica come chiave costitutiva della socialità diviene, nel momento attuale, una dimensione che necessita di numerose competenze per poter essere compresa, per poterne diventare soggetti agenti e consapevoli, per poter essere operatori competenti e capaci.

Il percorso formativo consente l'acquisizione di sessanta (60) Crediti Formativi Universitari (CFU), pari a 1.500 ore complessive, suddivise in: didattica frontale (in aula ed e-learning), project work o stage, studio individuale e/o di gruppo, elaborazione, individuale e/o per gruppi composti al massimo da tre allievi e discussione di una tesi scritta.

Il Master è strutturato in sette moduli:

· Filosofia e storia della cultura politica

· Criticità del Diritto internazionale ed Europeo e sicurezza comune

· Architetture politico-giuridiche del Governo centrale

· Analisi economica dell'azione politica

· Amministrazione degli enti locali

· Civiltà del Mediterraneo e politiche dell'intercultura

· Comunicazione e relazioni istituzionali.

Il Master intende formare esperti di alto profilo professionale e dirigenti di enti pubblici e privati, e si propone di dare ai partecipanti una professionalità nel settore della politica, dell'amministrazione e della pianificazione nonché nella soluzione delle emergenze.

Potranno presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso di unalaurea di II livello (specialistica, magistrale o equivalenti).

La pubblicazione del bando è prevista nel corso dei prossimi giorni.

Informazioni più dettagliate sul sito www.unirc.it oppure www.isesp.eu, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .