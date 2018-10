Reggio, dall’Atam azioni di contrasto alla sosta selvaggia

Atam comunica che dallo scorso 22 ottobre ha iniziato l'attività di controllo sulle corsie preferenziali, stalli di sosta e capolinea, riservati ai mezzi di trasporto pubblico locale di persone.

Questa attività si è resa possibile grazie all'abilitazione (Decreti Sindacali dal n. 23 al n. 58 del 9 e 10 agosto 2018) come ausiliari del traffico di alcuni dipendenti ATAM SpA che muniti di blocchetto, potranno redigere direttamente il verbale di contravvenzione anche nel caso in cui l'automobilista percorra le corsie preferenziali e potranno, inoltre, disporre la rimozione dei veicoli quando previsto dalla normativa in materia. Nella prima settimana i neo ausiliari opereranno unitamente alla Polizia Municipale.

Suddetta attività di contrasto alla sosta selvaggia nonché all'utilizzo improprio delle corsie preferenziali ha come obiettivo quello di migliorare i tempi di percorrenza e di garantire agli autisti sicurezza e tranquillità nell'espletamento del proprio lavoro. Autisti che, quotidianamente, alla guida del bus si trovano bloccati soprattutto in prossimità delle scuole o nelle vie del centro a causa di macchine parcheggiate in ogni dove, incuranti degli ostacoli che rappresentano.