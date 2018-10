Reggio, "Il mondo di Sophia - In rete, ma liberi": oggi secondo appuntamento del laboratorio di filosofia applicata di Cult3.0

Ritorna oggi la rassegna "Il mondo di Sophia", nell'ambito del laboratorio di filosofia applicata dell'associazione Cult3.0, che si propone quale palestra di confronto e dialettica per promuovere la cultura del sapere, intesa come analisi multiprospettica, o più semplicemente a più voci e da differenti punti di vista. Ma anche come cenacolo di pensieri dove l'incontro diviene mezzo per predisporsi a far domande e incrociare saperi, ovvero uomini, intellettuali, artisti.

Si tratta di un esperimento riuscito sul format del talk aperto e condiviso con il pubblico che ha diritto di parola sul tema del giorno, corredato anche da un "gioco filosofico". Ed infatti, già il primo incontro sul tema "Prendila con filosofia", cui hanno contributo nel ruolo di "pensatori" Domenico Ficarra (scrittore e storico docente di filosofia del Liceo scientifico reggino; Mimmo Gangemi (scrittore e giornalista); Aldo Mantineo (giornalista e scrittore, caposervizio Gazzetta del Sud Redazione Reggio Calabria) e Christian Maria Parisi (regista teatrale e direttore Teatro Primo Villa San Giovanni), ha registrato grande interesse e partecipazione.

Il laboratorio di filosofia applicata è ideato e coordinato dalla giornalista Emilia Condarelli (Portavoce dell'associazione Cult3.0), con la collaborazione scientifica del filosofo reggino Gianfranco Cordì, coadiuvato dal professore Glauco Morabito.

E questo pomeriggio, alle ore 18.00 nella sede del sodalizio culturale, in via Glauco 15, a Reggio Calabria, si ritornerà a parlare di filosofia e non soltanto.

"In rete, ma liberi" è il tema di questo secondo incontro della rassegna "Il mondo di Sophia", cui parteciperanno come "pensatori" Paolo Benanti (Pontificia Università Gregoriana Roma); Pier Luigi Dal Pino (Microsoft Wee - Italia Austria); Eduardo Lamberti Castronuovo (Docente etica comunicazione Università Dante Alighieri Reggio Calabria); Aldo Mantineo (Caposervizio Gazzetta del Sud Redazione Reggio Calabria); Antonio Paolillo (Tecnologo alimentare), e Antonino Tramontana (Presidente Camera di Commercio Reggio Calabria. Mentre, "Generazione cloud" sarà rappresentata da Angelo Costantino giovane praticante avvocato. La colonna sonora e le narrazioni musicali saranno curate dal musicantore Fulvio Cama e la sigla di apertura sarà un brano degli Aliunde, composto da Claudio Altimari, con le poesia di Alessandro Quattrone e la voce di Valentina Balistrieri.