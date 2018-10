Il sindaco di Rosarno Idà all’assemblea Anci di Rimini: “Occorre spirito di solidarietà tra sindaci”

Bisogna costruire "uno spirito di solidarietà tra i sindaci per prendere coscienza che le realtà' non sono tutte uguali. Senza una solidarieta' orizzontale non vinceremo la sfida del cambiamento".

Così il sindaco di Rosarno, in provincia di Reggio-Calabria, Giuseppe Ida, intervenendo questo pomeriggio all'assemblea nazionale dell'Anci in corso a Rimini. Paese protagonista della "rivolta dei migranti nel 2010" perche' il mercato degli agrumi e' stato aggredito da nuovi concorrenti.

Rosarno e' "una realta' con i problemi delle citta' del sud e problemi ulteriori. Ci vive qualche migliaio di migranti e c'e' la ndrangheta". L'amministrazione comunale "ha tentato di invertire la rotta", con un modello alternativo di sostenibilita sociale, economica e ambientale. Per esempio non decollava la raccolta differenziata e il Consiglio comunale, con la vittoria alle elezioni, e' stato spostato in piazza Duomo. In concomitanza tutti gli autocompattatori sono stati incendiati. Cosi' e' stato creato un nuovo bando, ma "a Rosarno non vuole venire nessuno" e "abbiamo chiesto aiuto al Conai, sensibilizzando i cittadini".