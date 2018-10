Reggio, il 25 ottobre una serata di beneficenza per l’Hospice

Si svolgerà giovedì 25 ottobre ore 19:00, la serata benefica a favore dell'Hospice.La Fondazione di "Via delle Stelle" ancora una volta è al centro dei pensieri dei reggini. A mobilitarsi questa volta è "EX ExcellentFood" il locale che, soltanto un anno fa, ha cominciato ad offrire ai cittadini servizi di alta qualità. L'idea di EX è quella di sostenere una struttura unica in città, una fondazione che, attraverso il costante impegno, si propone di aiutare i pazienti e i cittadini ad orientarsi tra i servizi offerti dall'ospedale.

La serata di beneficenza comincerà presso l'Auditorium U. Zanotti e proseguirà poi presso i locali di Ex. Un evento fuori dal comune che vedrà il susseguirsi di diversi protagonisti e tanti spettacoli tra cui i ragazzi dell'associazione Co.Danza.Re con le coreografie di Francesca Attinà.

Prima della serata ci saranno i saluti di Vincenzo Trapani Lombardo Direttore della Fondazione Hospice, Raffaele Zito Ex Excellent Food, Eduardo Lamberti Castronuovo Direttore Istituto De Blasi. Conducono la serata Vanessa Costantino e Benvenuto Marra.

Intratterranno gli ospiti al pianoforte il Maestro Sergio Puzzanghera, alla fisarmonica Adolfo Zagari e il gruppo Reggio Tango diretti dal Maestro DinoToscano che assieme allo show man Pasquale Caprì condurranno la chiusura della serata al buffet presso i locali Ex ExcellentFood.