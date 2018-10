Turismo. Due percorsi in Calabria alla scoperta dell'Oro Verde

Domenica 28 ottobre a Corigliano Rossano e a Terranova da Sibari, entrambi in provincia di Cosenza, si andra' alla scoperta di un patrimonio verde in Calabria che rappresenta anche l'identita' culturale della regione: La camminata tra gli olivi. L'evento e' promosso dall'associazione nazionale Citta' dell'Olio (in Italia si svolgera' in 121 Comuni), con l'obiettivo di condurre i partecipanti alla scoperta di piante spesso secolari, che hanno contribuito a costruire la storia del paesaggio e delle comunita'. Il primo percorso in Calabria partira' dal centro storico bizantino di Corigliano Rossano, fino alle colline punteggiate da secolari uliveti e castagneti il primo percorso. A Terranova si partira' dal frantoio, passando per la salita della dispensa che poi porta al centro storico della cittadina. Accompagnati da guide esperte si potranno esplorare la storia delle citta' e le caratteristiche dei territori, fino alle singole piante di olivo. Per Terranova gran finale con la degustazione nel Castello Feudale dei Principi Spinelli. L'associazione nazionale Citta' dell'Olio, con questa iniziativa, lanciata l'anno scorso con una edizione pilota che ha raccolto subito nel paese oltre ventimila presenze, intende promuovere la qualita' e il valore dell'olio extravergine, l'impegno quotidiano degli olivicoltori, veri custodi del patrimonio verde dei territori, e anche proporre percorsi alla scoperta del paesaggio e dei prodotti che ne sono figli.

Nell'anno dedicato al cibo italiano il valore della passeggiata nelle coltivazioni di olivi ripropone quella sinergia fra sviluppo di un settore economico di grande interesse ma bisognoso di sostegno e incentivi e il grande successo che il turismo esperienziale e all'aria aperta sta riscuotendo in questi ultimi anni sia da parte delle famiglie italiane che di quelle straniere.