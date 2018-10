“Sulle ali della conoscenza". Al Cilea di Reggio Calabria l'inaugurazione anno scolastico 2018-2019

"Sulle ali della conoscenza" per scoprire la bellezza della cultura capace di cambiare la vita. Questo il senso dell'inaugurazione dell'anno scolastico voluto dalla dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Pasqualina Maria Zaccheria, al fine di fa vivere a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia una giornata all'insegna della riscoperta del valore della cultura.

Dopo il grande evento del "nessun dorma" che ha registrato oltre diecimila presenze ora è il momento di continuare con questa importante manifestazione che vedrà Reggio Calabria popolata da tutti gli studenti della provincia.

"Insieme, come ha dichiarato la Zaccheria, siamo una grande forza poiché la conoscenza ci permetterà di osservare il mondo dall'alto con grande umiltà al fine di capire e scoprire meglio la vita e regalarci la possibilità di essere persone migliori, uomini e donne desiderose di lasciare la propria firma sulla terra in termini di positività, di costruzione sinergica e di vita".

Una iniziativa che vedrà al Teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria tutte le scuole, con docenti e dirigenti impegnati a presentare l'idea progettuale che accompagnerà le attività didattiche proposte dal Piano dell'Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico.

