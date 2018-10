Il 26 ottobre la prima Conferenza Regionale sulla violenza di genere

Verso la "Prima Conferenza Regionale sulla violenza alle donne" programmata per venerdi' 26 ottobre con inizio alle 15 presso l'auditorium Calipari di Palazzo Campanella a REGGIO CALABRIA. Aprira' i lavori il presidente dell'Assemblea legislativa Nicola Irto. La Conferenza avra' quali principali protagonisti i soggetti che operano in prima linea: dai centri antiviolenza alle forze dell'ordine, dai centri di ricerca universitari ali ordini professionali. "E' fondamentale - afferma il coordinatore dell'Osservatorio Mario Nasone - in questa battaglia di civilta', l'apporto consapevole dei mezzi di informazione scritti, audiovisivi e on line. Informare ed essere informati per poter reagire con tempestivita', mentre si tentera' di individuare le soluzioni possibili, a me pare che sia un passo in avanti necessario". La prima Conferenza regionale sulla violenza alle donne e' un evento unico nel suo genere nella storia del regionalismo calabrese.

Dettagli Creato Martedì, 23 Ottobre 2018 18:47