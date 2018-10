Taurianova (RC) aderisce all'iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”

Le Associazioni della Consulta, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio comunale, e con il patrocinio del Comune di Taurianova, hanno aderito all'iniziativa nazionale "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole".

Dal 24 al 27 ottobre, nelle scuole cittadine e nella Villa comunale "A. Fava" presso la Little Free Library, lettori volontari delle associazioni che compongono la Consulta incontreranno gli studenti, attraverso un ricco e vario calendario di appuntamenti.

La campagna – giunta alla quinta edizione - del Centro per il Libro e la Lettura, nata da un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero per i Beni e le attività culturali vedrà coinvolti oltre 235mila studenti di tutto il territorio nazionale. Le scuole di tutta Italia, dall'infanzia alle superiori, e le scuole italiane all'Estero, saranno infatti teatro di letture ad alta voce durante l'intera settimana dal 22 al 27 ottobre 2018.

Anche a Taurianova, grazie all'impegno delle Associazioni della Consulta, coordinate dal presidente Filippo Andreacchio, e alla disponibilità e alla collaborazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, gli studenti delle scuole cittadine vivranno momenti speciali e coinvolgenti che li immergeranno nei libri scelti per l'occasione sui filoni tematici suggeriti quest'anno dal Cepell: Lettura come libertà; 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale; 200 anni: buon compleanno Frankenstein.

Lo spirito di Libriamoci è far scoprire ai più giovani la bellezza della lettura e il suo potere di coinvolgimento se fatta a voce alta, condivisa in un'esperienza corale.

Il programma, messo a punto dalla Consulta delle Associazioni e della società civile, rientra nell'ambito della rassegna "Taurianova legge. Festa del Libro e della Lettura", di cui la Consulta è soggetto promotore. Un progetto culturale, giunto alla terza edizione, nato con lo scopo di promuovere l'amore per i libri tra giovani e adulti; un progetto che intende in primo luogo valorizzare l'importanza della lettura, a partire dai primissimi anni d'età e in tutto l'arco della vita dell'individuo, nell'ambito scolastico, famigliare e sociale, valorizzando, al contempo, tutte le realtà e gli attori impegnati nella promozione del libro e della lettura nel contesto territoriale, e offrendo occasioni per la loro cooperazione. "Taurianova legge" si avvale, infatti, oggi di una rete strutturata composta da 25 soggetti, tra associazioni e imprese culturali, case editrici, scuole, biblioteche, singoli professionisti e associazioni di volontariato che hanno sottoscritto con il Comune il Patto locale per la lettura.

Un percorso di crescita culturale, civile e sociale - sul quale molto ha investito in termini di impegno e di risorse l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti - che è stato suggellato dall'ottenimento della qualifica di "Città che legge" 2018-2019 conferita al Comune di Taurianova dal Ministero per i Beni e le attività culturali.