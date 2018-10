A Roccella Ionica nasce il "Palazzo del Gusto", due giorni per assporare le specialità calabresi

Abbiamo sognato, pensato e progettato questa manifestazione, con l'intento

di promuovere le eccellenze dell'enogastronomia e dell'imprenditoria

Calabrese, non singolarmente, ma come sistema che rappresenta una realtà

ricca e complessa qual è il nostro patrimonio enogastronomico. L'obbiettivo

che ci siamo posti come Associazione è quello di costruire una sinergia e di

fare rete con le aziende e le risorse che il nostro territorio già possiede

promuovendole su tutto il territorio Calabrese.

"Il Palazzo del Gusto" non vuole essere perciò un evento sporadico e fine a

se stesso ma l'inizio di una collaborazione necessaria e indispensabile che

si basa su tre parole legate tra loro: prodotto, territorio e turismo.

L'idea di puntare su una manifestazione nel settore food in Calabria

nasce dalla volontà di creare un'opportunità per tutti di conoscenza di

specialità locali, nazionali e internazionali - in una forma accessibile e

pratica -, che sia anche un'occasione di incontro per i rappresentanti del

settore e per i produttori di eccellenze made in Calabria.

La location scelta per ospitare "Il Palazzo del Gusto" e Palazzo Carafa di

Roccella Jonica. Uno spazio ampio, suggestivo e logisticamente ottimale,

in grado di ospitare numerose aziende, ed accogliere un vasto pubblico.

Come Associazione saremo onorati di poter iniziare una collaborazione

fondamentale e proficua per seguire e realizzare il sogno di un paese,

una comunità, che vede nella Calabria una Regione ricca di risorse e con

grandi potenzialità soprattutto nel settore dell'eno-gastronomia e

dell'agro-alimentare. Stiamo provando nel nostro piccolo, a dare un

contributo e, proponendoci proprio come nell'eccezione latina del

termine "a favore del luogo", abbiamo strutturato questi nostri progetti,

immaginando il lavoro fatto a favore di Roccella e della Calabria con un

doppio effetto benefico.

Perché proporre iniziative per il miglioramento del paese e della vita

dei cittadini, crea, a nostro avviso, le basi indispensabili per un turismo

di qualità.

Proprio perché crediamo in questa idea ci siamo rivolti a voi sicuri che

la vostra immagine possa essere fondamentale per la riuscita del

progetto:

La Pro Loco "Roccella@Sviluppo", è il soggetto incaricato a rendere

operativo il documento guida con le linee e gli obiettivi strategici

dell'ampia e complessa programmazione regionale e locale in materia

di promozione e promo-commercializzazione turistica. La Pro Loco

"Roccella@Sviluppo" redige annualmente un piano di promozione

turistica e va cosı̀ a sviluppare, progetti esecutivi di marketing e

promozione turistica, svolgendo nel contempo anche la funzione di trait

d'union con i quattro programmi delle Unioni di Prodotto e con l'intero

sistema turistico, sia pubblico sia privato.

L'evento

Palazzo Carafa si trasformerà per due giorni in un Salone enogastronomico

ed agro-alimentare, dove assaporare le migliori

specialità Calabresi, ospitando le diverse aziende, in modo da dare

un'ampia offerta al pubblico, riservando un vasto spazio espositivo alle

eccellenze made in Calabria e mettendo a punto un ricco programma di

eventi per tutte le età – anche di tipo didattico-ludico rivolte alle fasce

più giovani – e con la collaborazione delle associazione di categoria e

un interessante cartellone artistico a cornice della manifestazione.