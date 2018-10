Furto statua di Sant'Ilarione a Caulonia, il vescovo Oliva: "Atto sacrilego che offende fede"

"La notizia del furto della statua lignea settecentesca di Sant'Ilarione, conservata nell'omonimo Eremo nel territorio del comune di Caulonia, mi addolora profondamente. Se un furto e' sempre un male verso chiunque venga perpetrato, e' ancora piu' grave se riguarda un oggetto sacro, che appartiene al patrimonio storico-culturale ed alla fede di una Comunita'".

Lo afferma, in una nota, il, vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva. "Si tratta di un furto sacrilego - continua il presule - che offende il sentimento religioso e la fede del popolo devoto di Caulonia e di tutta la diocesi. Questo gesto sacrilego mi preoccupa perche' come Chiesa sentiamo la responsabilita' della cura e custodia di un patrimonio storico-culturale e religioso molto importante; d'altra parte, non vogliamo trasformare le nostre chiese, luoghi di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, in musei con ridotti e rigidi orari di apertura e chiusura. Chiedo a chi ha compiuto il grave gesto di ravvedersi e di riportare la statua nella chiesetta dell'Eremo abitato e custodito da Fr. Fre'de'ric Vermorel, che ha trasformato il luogo in uno spazio di silenzio, ascolto e preghiera; luogo che cura con amore, coinvolgimento personale e totale gratuita'". "La statua di Sant'Ilarione - sostiene ancora mons. Oliva - rappresenta un bene che non arricchisce chi lo ha rubato, ma impoverisce gravemente il patrimonio religioso di tutta la Comunita'".